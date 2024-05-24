Это фиаско, пацаны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией (Евро U-17)

Юным свойственна нестабильность. И хотя мы опять проиграли, но сама игра, на мой взгляд, резко отличалась от первой. В худшую сторону. Если с Сербией мне не было стыдно за нашу команду, то увиденное в матче с Чехией вызвало, пожалуй, именно это чувство. Проигрывать ведь можно по-разному.

После стартовой неудачи Украине нужна была только победа. Иначе, по большому счету, о полуфиналах можно было забыть.

Изменения в составе выглядели логичными. В “старте” вышло трио, усилившее атаку в прошлый раз во втором тайме. Говорят, что чехи произвели серьезную ротацию: Кипр оказался настолько слаб, что его громили якобы неосновным составом. Но эта фора индейцев должна была волновать шерифа не более, чем их проблемы. Нужно играть.

Я бы сказал, что, несмотря на четыре гола, этот поединок был немного менее зрелищным, по сравнению с предыдущим. Дольше всего обходилось без опасных моментов после второго гола чехов - более полутайма. Но в целом игра смотрелась. Это мы в ней не смотрелись, выпадали.

Сушить весла можно было за полчаса до финального свистка. Когда счет удвоил Пенкса - однозначно герой матча, автор дубля и участник большинства голевых моментов Чехии. Хотя, откровенно говоря, все, что мы имели до этого - удар после углового, который для вратаря сюрпризом не стал.

Победа чехов не вызывала сомнений на протяжении всей встречи. По общему соотношению шансов, возможно, она могла быть и менее убедительной. Но у нас они, по-хорошему, появились уже при крупном счете. А визуально нас полностью переигрывали. И прежде всего в настрое, как будто это им было некуда отступать.

Мы вновь пропустили еще в дебюте. Пенальти был несомненным, но к нему привел неудачный вынос мяча из штрафной перед этим. Фактически здесь провалилась пара наших центрбеков. И это нельзя назвать везением для соперника - он заслужил его своей настойчивостью и напором. После чего нас продолжили прессовать.

Словом, это фиаско, пацаны. И да, мы действительно лишние на празднике плей-офф. Заслуженно. Каждый второй украинец, выходивший вчера на поле в Паралимни, представлял зарубежные клубы, преимущественно немецкие. Но это была не команда легионеров - это была сборная беженцев. Других ассоциаций их игра не вызвала.

Печально, но, произведя в целом благоприятное впечатление в первом матче, во втором они начисто стерли его из памяти. Самое неприятное: они не выглядели командой. И я, призывавший болеть за своих при любых обстоятельствах, игру с Кипром смотреть уже не буду. А смысл? Кино-то для нас уже закончилось…

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На сей раз смотрел трансляцию на “Суспільному”. Шалота - не худший из наших комментаторов, вроде как старается для зрителя. И, если не придираться, то отработал, в принципе, более-менее нормально. Вот еще бы не травил душу теоретическими подсчетами наших шансов. Об чем разговор?

Фото - УАФ / Автор - Андрей Личко