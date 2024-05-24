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Это фиаско, пацаны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией (Евро U-17)

Юношеские сборные Украины

Лишние на празднике

Это фиаско, пацаны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией (Евро U-17)

Фото - УАФ / Автор - Андрій Лічко

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Юным свойственна нестабильность. И хотя мы опять проиграли, но сама игра, на мой взгляд, резко отличалась от первой. В худшую сторону. Если с Сербией мне не было стыдно за нашу команду, то увиденное в матче с Чехией вызвало, пожалуй, именно это чувство. Проигрывать ведь можно по-разному.

После стартовой неудачи Украине нужна была только победа. Иначе, по большому счету, о полуфиналах можно было забыть.

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Изменения в составе выглядели логичными. В “старте” вышло трио, усилившее атаку в прошлый раз во втором тайме. Говорят, что чехи произвели серьезную ротацию: Кипр оказался настолько слаб, что его громили якобы неосновным составом. Но эта фора индейцев должна была волновать шерифа не более, чем их проблемы. Нужно играть.

Это фиаско, пацаны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией (Евро U-17) - изображение 1

Я бы сказал, что, несмотря на четыре гола, этот поединок был немного менее зрелищным, по сравнению с предыдущим. Дольше всего обходилось без опасных моментов после второго гола чехов - более полутайма. Но в целом игра смотрелась. Это мы в ней не смотрелись, выпадали.

Сушить весла можно было за полчаса до финального свистка. Когда счет удвоил Пенкса - однозначно герой матча, автор дубля и участник большинства голевых моментов Чехии. Хотя, откровенно говоря, все, что мы имели до этого - удар после углового, который для вратаря сюрпризом не стал.

Победа чехов не вызывала сомнений на протяжении всей встречи. По общему соотношению шансов, возможно, она могла быть и менее убедительной. Но у нас они, по-хорошему, появились уже при крупном счете. А визуально нас полностью переигрывали. И прежде всего в настрое, как будто это им было некуда отступать.

Это фиаско, пацаны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией (Евро U-17) - изображение 2

Мы вновь пропустили еще в дебюте. Пенальти был несомненным, но к нему привел неудачный вынос мяча из штрафной перед этим. Фактически здесь провалилась пара наших центрбеков. И это нельзя назвать везением для соперника - он заслужил его своей настойчивостью и напором. После чего нас продолжили прессовать.

Словом, это фиаско, пацаны. И да, мы действительно лишние на празднике плей-офф. Заслуженно. Каждый второй украинец, выходивший вчера на поле в Паралимни, представлял зарубежные клубы, преимущественно немецкие. Но это была не команда легионеров - это была сборная беженцев. Других ассоциаций их игра не вызвала.

Печально, но, произведя в целом благоприятное впечатление в первом матче, во втором они начисто стерли его из памяти. Самое неприятное: они не выглядели командой. И я, призывавший болеть за своих при любых обстоятельствах, игру с Кипром смотреть уже не буду. А смысл? Кино-то для нас уже закончилось…

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На сей раз смотрел трансляцию на “Суспільному”. Шалота - не худший из наших комментаторов, вроде как старается для зрителя. И, если не придираться, то отработал, в принципе, более-менее нормально. Вот еще бы не травил душу теоретическими подсчетами наших шансов. Об чем разговор?

Фото - УАФ / Автор - Андрей Личко

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