Украина U-17 - Кипр U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 26 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) проведет свой последний матч на чемпионате Европы-2024 года. Соперником "сине-желтых" будет команда Кипра.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры .

Напомним, в матче второго тура подопечные Юрия Мороза уступили Чехии (1:3), и потеряли шансы на выход из группы.

Финальный турнир Евро-2024 U-17

3-й тур, группа А, 26 мая 2024 год

Украина U-17 20:30 Кипр U-17

Трансляция - UEFA TV

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>