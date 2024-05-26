Украина U-17 - Кипр U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-17 – Кипр U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - УАФ / Автор - Андрій Лічко
Сегодня, 26 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) проведет свой последний матч на чемпионате Европы-2024 года. Соперником "сине-желтых" будет команда Кипра.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV. UA-Футбол проведет
Напомним, в матче второго тура подопечные Юрия Мороза уступили Чехии (1:3), и потеряли шансы на выход из группы.
Финальный турнир Евро-2024 U-17
3-й тур, группа А, 26 мая 2024 год
Украина U-17 20:30 Кипр U-17
Трансляция - UEFA TV
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2024 в 15:42
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