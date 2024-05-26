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Евро-2024. Украина U17 - Кипр U17 2:0. Победа престижа

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Третье место в группе

Евро-2024. Украина U17 - Кипр U17 2:0. Победа престижа

Фото: УАФ

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Сборная Украины U17 завершила выступления на Евро-2024. В последнем матче группового этапа команда Юрия Мороза одолела сверстников из Кипра. Украинцы доминировали в матче и забили по голу в тайм. Дубль оформил Дмитрий Богданов.

Украина завершила группу на 3-м месте, которое не позволяет продолжить участие в турнире. Напомним, что перед этим команда уступила Чехии и Сербии, которые, собственно, вышли в плей-офф.

Евро-2024 U17

26.05.2024. Стадион «АЕК Арена» (Ларнака)

Украина U17 - Кипр U17 2:0

Украина U17: Петренко, Рыбак, Баршак, Дегтярь (Данковский 89), Стрильчук (Шелекета 71), Редушко (Люсин 71), Сорока, Вакулюк, Денисов (Драган 81), Богданов (Попов 81), Бондарь

Голы: Богданов 30, 48 (пен)

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
26.05.2024 в 22:39
Позорники
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
26.05.2024 в 22:39
Позорники
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