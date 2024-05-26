Евро-2024. Украина U17 - Кипр U17 2:0. Победа престижа
Третье место в группе
Фото: УАФ
Сборная Украины U17 завершила выступления на Евро-2024. В последнем матче группового этапа команда Юрия Мороза одолела сверстников из Кипра. Украинцы доминировали в матче и забили по голу в тайм. Дубль оформил Дмитрий Богданов.
Украина завершила группу на 3-м месте, которое не позволяет продолжить участие в турнире. Напомним, что перед этим команда уступила Чехии и Сербии, которые, собственно, вышли в плей-офф.
Евро-2024 U17
26.05.2024. Стадион «АЕК Арена» (Ларнака)
Украина U17 - Кипр U17 2:0
Украина U17: Петренко, Рыбак, Баршак, Дегтярь (Данковский 89), Стрильчук (Шелекета 71), Редушко (Люсин 71), Сорока, Вакулюк, Денисов (Драган 81), Богданов (Попов 81), Бондарь
Голы: Богданов 30, 48 (пен)
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