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Мороз: Сборная Украины U-17 на Евро заслуживала большего

Юношеские сборные Украины

Главный тренер команды подвел итоги еврочемпионата

Мороз: Сборная Украины U-17 на Евро заслуживала большего

Фото: УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал, почему его подопечным не удалось выйти из группы на Евро-2024 U-17 и пришлось досрочно покинуть континентальный форум.

– Конечно, отправлялись на Кипр с амбициозными планами, по крайней мере, завоевание путевки в четвертьфинал, казалось, реальностью. Ведь владели необходимой информацией о соперниках из Сербии, Чехии и хозяев, не было сбоев и в подготовительном процессе, в моем распоряжении были практически все игроки, которых я хотел видеть в сборной, за исключением 1-2 травмированных.

– Почему же тогда не удалось занять одно из двух проходных мест?

– О недооценке оппонентов не может быть и речи. В плане настроя также не было проблем. Возможно, злую шутку с подопечными сыграло их большое желание выступить как можно лучше. И, как часто бывает в таких случаях среди юных футболистов, этот груз ответственности давил и приводил, как к индивидуальным ошибкам, так и коллективным просчетам. Поэтому украинцы и не воспользовались возможностью "выстрелить" на Евро, ограничившись третьим местом в группе.

Хотя, убежден, что по уровню подготовки подопечные заслуживали большего. Очень обидно.

– Вы также возглавляете юношескую сборную Украины (U-18), на кого-то из футболистов, выступавших на Кипре рассчитываете уже в ближайшее время?

– Конечно, надеюсь, что из этой неудачи будут сделаны правильные выводы, что позволит ребятам и в дальнейшем прогрессировать, - сказал Мороз.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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