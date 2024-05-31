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Вацко: На Евро-2024 сборной Украины U-17 руководил тренер U-21 Мельгоса, а не Мороз

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Провальный турнир для нашей команды

Вацко: На Евро-2024 сборной Украины U-17 руководил тренер U-21 Мельгоса, а не Мороз

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о нюансах работы тренерского штаба юношеской сборной Украины U-17 на Евро-2024, где команда не смогла выйти из группы при двух поражениях и одной победе в трех матчах.

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"Команду к турниру готовил главный тренер Юрий Мороз. А затем начались чудеса.

Перед первым матчем на турнире против Сербии в лагерь сборной приехал главный тренер сборной Украины U-21 и куратор юношеских команд Унаи Мельгоса. Глобально именно Мельгоса не так давно принимал решение о назначении новых тренеров команд U-17 и U-19. То есть он – босс.

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Уже в конце первого тайма матча с Сербией (0:1) Мельгоса сидел на лавке запасных нашей команды. Он уже руководил – в перерыве имел слово в раздевалке. Потому Унаи уже стал фактически руководить и тренировочным процессом, проводил упражнения. Фактически на проваленный матч против Чехии (1:3) сборную U-17 готовил тренер сборной U-21. Юрий Мороз за этим наблюдал с бровки поля.

И представьте, что творилось в головах игроков, о чем они думали, кто руководит?", - рассказал Вацко.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
31.05.2024 в 22:50
Молоді рехварматори шевченка доведуть до ручки наш футбол, як довів до ручки країну його кореш, актор ккв з Кривого рогу
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
31.05.2024 в 22:50
Молоді рехварматори шевченка доведуть до ручки наш футбол, як довів до ручки країну його кореш, актор ккв з Кривого рогу
Ответить
0
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