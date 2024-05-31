Вацко: На Евро-2024 сборной Украины U-17 руководил тренер U-21 Мельгоса, а не Мороз
Провальный турнир для нашей команды
Фото: прес-служба УАФ
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о нюансах работы тренерского штаба юношеской сборной Украины U-17 на Евро-2024, где команда не смогла выйти из группы при двух поражениях и одной победе в трех матчах.
"Команду к турниру готовил главный тренер Юрий Мороз. А затем начались чудеса.
Перед первым матчем на турнире против Сербии в лагерь сборной приехал главный тренер сборной Украины U-21 и куратор юношеских команд Унаи Мельгоса. Глобально именно Мельгоса не так давно принимал решение о назначении новых тренеров команд U-17 и U-19. То есть он – босс.
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Уже в конце первого тайма матча с Сербией (0:1) Мельгоса сидел на лавке запасных нашей команды. Он уже руководил – в перерыве имел слово в раздевалке. Потому Унаи уже стал фактически руководить и тренировочным процессом, проводил упражнения. Фактически на проваленный матч против Чехии (1:3) сборную U-17 готовил тренер сборной U-21. Юрий Мороз за этим наблюдал с бровки поля.
И представьте, что творилось в головах игроков, о чем они думали, кто руководит?", - рассказал Вацко.
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