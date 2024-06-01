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Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на турнир

Юношеские сборные Украины
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Состав сборной

Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на турнир

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С 31 мая по 17 июня олимпийская сборная Украины U-23 проведет учебно-тренировочный сбор и примет участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции в рамках подготовки к летним Олимпийским Играм.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба - "Александрия"), Александр Драмбаев ("Осиек" Хорватия), Евгений Павлюк, Илья Крупский (оба - "Ворскла" Полтава), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Назар Волошин ("Динамо" Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все - "Александрия"), Олег Федор ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

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Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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slayer (Odessa)
01.06.2024 в 08:40
Кто из национальной сборной добавится к команде?
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Комментарии 1
slayer (Odessa)
01.06.2024 в 08:40
Кто из национальной сборной добавится к команде?
Ответить
0
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