Мороз назвал состав сборной Украины U-16 перед турниром в Японии
Юношеская команда примет участие в турнире Dream Cup 2024
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024.
Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.
Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз назвал состав команды, который отправится в Японию.
Состав юношеской сборной Украины U-16
Вратари: Максим Роенко ("Динамо" Киев), Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия).
Защитники: Ярослав Милокост ("Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба - "Рух" Львов), Арсений Коваль ("Днепр-1" Днепр), Назар Хливнюк ("Фортуна", Германия), Андрей Лисицкий ("Фиорентина", Италия).
Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все - "Динамо" Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба - "Рух" Львов), Александр Середа ("Шахтер" Донецк), Карен Геворкян ("Лас-Розас", Испания), Денис Хасанов ("Виктория", Германия).
Нападающие: Максим Кучерявый ("Динамо" Киев), Захарий Захаркив ("Колос" Ковалевка).
Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16
19.06.2024
Сенегал - Венесуэла (06:00)
Япония - Украина (09:00)
21.06.2024
Украина - Сенегал (06:00)
Япония - Венесуэла (09:00)
23.06.2024
Венесуэла - Украина (06:00)
Япония - Сенегал (09:00)
Время начала матчей - киевское.
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