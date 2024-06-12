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Мороз назвал состав сборной Украины U-16 перед турниром в Японии

Юношеские сборные Украины

Юношеская команда примет участие в турнире Dream Cup 2024

Мороз назвал состав сборной Украины U-16 перед турниром в Японии

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024.

Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз назвал состав команды, который отправится в Японию.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко ("Динамо" Киев), Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия).

Защитники: Ярослав Милокост ("Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба - "Рух" Львов), Арсений Коваль ("Днепр-1" Днепр), Назар Хливнюк ("Фортуна", Германия), Андрей Лисицкий ("Фиорентина", Италия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все - "Динамо" Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба - "Рух" Львов), Александр Середа ("Шахтер" Донецк), Карен Геворкян ("Лас-Розас", Испания), Денис Хасанов ("Виктория", Германия).

Нападающие: Максим Кучерявый ("Динамо" Киев), Захарий Захаркив ("Колос" Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

19.06.2024

Сенегал - Венесуэла (06:00)
Япония - Украина (09:00)

21.06.2024

Украина - Сенегал (06:00)
Япония - Венесуэла (09:00)

23.06.2024

Венесуэла - Украина (06:00)
Япония - Сенегал (09:00)

Время начала матчей - киевское.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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