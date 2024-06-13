Тренер сборной Украины U-16: Турнир в Японии будет очень полезным для нас
Комментарий Юрия Мороза
Фото: УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины (U-16) Юрий Мороз поделился ожиданиями от выступления своей команды на турнире Dream Cup 2024, который состоится в Японии.
- Юрий Леонтьевич, какие главные задачи будут стоять перед тренерским штабом на предстоящем сборе?
- Прежде всего мы хотим посмотреть новых кандидатов для этой сборной, поскольку осенью мы должны сыграть в квалификационном раунде чемпионата Европы, а времени осталось не так много. Также мы хотим задать коллективу то направление, к которому стремится наш тренерский штаб.
- Это будет последний сбор перед официальными матчами, которые состоятся в октябре?
- В планах есть еще один этап подготовки, но, опять же, это все пока что только на бумаге. Очень надеюсь, что мы еще соберемся перед квалификационным турниром.
- По сравнению с прошлым сбором вы обновили состав процентов на 60
- Так и есть. Есть много футболистов, которые заслуживают вызова в сборную. И как я сказал, времени не так много, а хочется охватить как можно больше.
- На предстоящем этапе подготовки сборная Украины сыграет три матча за пять дней, но у вас в составе всего 18 исполнителей. Не маловато ли?
- Конечно, хотелось, чтобы было больше игроков, но, к сожалению, это условия принимающей стороны.
- Сине-желтым предстоит сыграть с экзотическими как для Украины сборными (Япония, Сенегал, Венесуэла). Что-то уже знаете о соперниках?
- Больше информации мы имеем по Японии, с которой сыграем в первом поединке. А с другими оппонентами больше познакомимся на самом турнире.
Уверен, что это будет интересное и полезное соревнование для сборной Украины, которая должна встретиться с представителями разных континентов, разных футбольных философий. Единственное, что меня беспокоит, успеют ли наши ребята акклиматизироваться за двое суток, которые у нас будут перед стартом турнира...", - сказал Мороз в интервью официальному сайту УАФ.
Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня. Соперниками "сине-желтых" на турнире станут Япония, Сенегал и Венесуэла. Далее юношескую сборную ожидает участие в квалификационном раунде Евро-2025 (U-17).
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