Сборная Украины U-16 на турнире в Японии проиграла хозяевам 0:6
Интересное начало турнира
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-16 начала выступление на товарищеском турнире Dream Cup 2024, который принимает Япония. Соревнования будут проходить до 23 июня в Фукуоке. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.
Сегодня подопечные Юрия Мороза стартовали поединком против хозяев, в котором уступили со счетом 0:6. Следующий матч наши юноши проведут 21 июня против сверстников из Сенегала.
Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16
Япония (U-16) - Украина (U-16) 6:0 (2:0)
Голы: Касаи (9), Канда (45), Йосида (69), Окуда (83), Фудзии (88), Асада (90).
Украина (U-16): Хадасевич, Залипка, Хливнюк (Лисицкий, 62), Милокост (Коваль, 66), Соломон, Андрейко (Захаркив, 62), Романюк (Середа, 46), Иваськив (Хасанов, 46), Слива, Кройтарь, Кучерявый (Геворкян, 74).
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