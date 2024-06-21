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Сборная Украины U-16 потерпела поражение от Сенегала на турнире в Японии

Юношеские сборные Украины

Второе поражение юношеской команды

Сборная Украины U-16 потерпела поражение от Сенегала на турнире в Японии

УАФ

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Юношеская сборная Украины U-16 выступает на турнире Dream Cup 2024, который принимает Япония.

Подопечные Юрия Мороза стартовали с поражения от хозяев (0:6), а сегодня уступили и соперникам из Сенегала - 0:1. Заключительный матч юноши проведут 23 июня против сверстников из Венесуэлы.

Турнир проходит в рамках подготовки к квалификации Евро-2025.

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

Украина (U-16) - Сенегал (U-16) - 0:1

Гол: Соу (45+1)

Украина (U-16): Роенко, Залипка, Хливнюк, Лисицкий (Милокост, 73), Коваль (Соломон, 46), Андрейко, Геворкян (Романюк, 62), Хасанов (Иваськив, 88), Середа, Слива (Кройтарь, 73), Захаркив (Кучерявый, 73).

Сенегал (U-16): Гомис, М. Ндиайе, Балукун, Диалло, Тиам, Дабо (Фалл, 88), Диоп (Ба, 73), Соу, С. Ндиайе, Камара (Вагне, 55), Мане.

Предупреждения: Хливнюк (45), Романюк (88).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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