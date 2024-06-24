Мудрик, Забарный и Ярмолюк не едут на Олмпиаду. Клубы АПЛ уведомили УАФ
А вот Лехия Хланя отпустила
uaf.ua
"Челси", "Борнмут" и "Брентфорд" направили письма в УАФ о том, что не отпускают своих игроков в олимпийскую сборную Украины для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом пишет Трибуна, ссылаясь на источники в Ассоциации.
Таким образом, на Олимпиаду не поедут Михаил Мудрик из "Челси", Илья Забарный из "Борнмута" и Егор Ярмолюк из "Брентфорда".
В то же время "Лехия" сообщила, что отпустит Максима Хланя на ОИ-2024, в то же время Иван Желизко так же мог сыграть на Олимпиаде, однако не поедет на турнир из-за травмы.
По другим игрокам УАФ еще ждет ответа от клубов.
Олимпиада-2024 пройдет с 24 июля по 11 августа 2024 в Париже. Нашими соперниками по группе футбольного турнира стали Ирак, Аргентина и Марокко.
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