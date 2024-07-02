Сборная Украины U-19 назвала состав для участия в финальном турнире Евро-2024

Свой первый матч на чемпионате Европы юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) проведет 15 июля.

4 июля украинцы начнут сбор, посвященный выступлению в финальной части Евро-2024. На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.

Сам форум с участием восьми сборных будет проходить с 15-го по 28 июля в Северной Ирландии.

Главный тренер нашей команды Дмитрий Михайленко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к этому турниру.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Маркиан Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Дегтярь ("Металлист" Харьков).

Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Самуэль Обинайя ("Металлист 1925" Харьков), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Александр Фетько ("Карпаты" Львов), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия).