Сборная Украины U-19 назвала состав для участия в финальном турнире Евро-2024
Дмитрий Михайленко рассчитывает на 23 исполнителей
Фото: пресслужба УАФ
Свой первый матч на чемпионате Европы юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) проведет 15 июля.
4 июля украинцы начнут сбор, посвященный выступлению в финальной части Евро-2024. На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.
Сам форум с участием восьми сборных будет проходить с 15-го по 28 июля в Северной Ирландии.
Главный тренер нашей команды Дмитрий Михайленко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к этому турниру.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Маркиан Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).
Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Дегтярь ("Металлист" Харьков).
Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Самуэль Обинайя ("Металлист 1925" Харьков), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Александр Фетько ("Карпаты" Львов), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).
Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия).
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