Михайленко - о юношеском Евро-2024: Хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20

Сегодня, 4 июля, юношеская сборная Украины U-19 начала свой сбор, который приурочен к финальной части чемпионата Европы (U-19). С 15-го по 28 июля он будет проходить в Северной Ирландии.

О перспективах и планах "сине-желтых" на этом турнире рассказал главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

— Дмитрий, как настроение перед началом сбора?

— Мы с футболистами были на связи в течение последнего месяца. У ребят боевое настроение, все хотят работать.

— Для подготовки к Евро вам удалось пригласить всех лучших исполнителей?

– Думаю, да. В этот раз к нам присоединился ряд игроков, которых не было в Северной Македонии в элит-раунде. Считаю, что сейчас это самый сильный состав своего возраста.

— При подготовке к турниру планируете проведение спарринга?

— Да, 9 июля проведем товарищеский поединок с польской командой, поскольку некоторое время перед чемпионатом Европы будем базироваться именно в Польше.

— Нашу сборную представляют футболисты из 13-ти клубов. Это не отразится на сыгранности коллектива?

— Раньше в большинстве своем были представители двух команд ("Динамо" и "Шахтера"). Но сейчас многие исполнители выступает на высоком уровне, представляя первые клубные команды, поэтому при выборе игроков приоритет отдавался им.

– Насколько хорошо удалось изучить соперников по группе?

— Мы обладаем полной информацией. Думаю, наш тренерский штаб хорошо изучил оппонентов. Теперь главное – донести все наши мысли до ребят, а им – использовать это на футбольном поле.

– Фаворит нашего квартета – Италия?

— На бумаге действительно эта сборная стоит особняком. Итальянцы уверенно прошли свою группу в элит-раунде, но я пока не торопился бы с выводами. В финальной части все команды могут преподнести сюрприз.

— Какая задача стоит перед сборной Украины на предстоящем турнире?

— Мы будем ставить перед командой максимальные задачи, но, прежде всего, очень хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20.