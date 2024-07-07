Кревсун: Минимальная цель на Евро-2024 (U19) – попасть на ЧМ, максимальная – победить
До турнира есть еще время
Фото: Instagram
Полузащитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун прокомментировал подготовку команды к Чемпионату Европы-2024 (U19).
“У нас самые высокие цели на этом Евро. Минимальная – попасть на чемпионат мира, максимальная – победить на европейском первенстве.
Я уже физически готов, а у нас еще будет неделя тренировок, потом контрольный поединок и уже тогда матчи чемпионата Европы”, – сказал Кревсун.
Сборная Украины U19 будет играть в группе А. Первый поединок против хозяев турнира Северной Ирландии U19 запланирован на 15 июля. С Норвегией U19 подопечные Михайленко сыграют 18 июля, а с Италией U19 – 21 июля.
Первые два места группы выходят в полуфинал турнира и автоматически квалифицируются на Чемпионат мира U20. Третья команда квартета сыграет еще стыковой матч за право участия в первенстве.
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