Кревсун: Минимальная цель на Евро-2024 (U19) – попасть на ЧМ, максимальная – победить

Полузащитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун прокомментировал подготовку команды к Чемпионату Европы-2024 (U19).

“У нас самые высокие цели на этом Евро. Минимальная – попасть на чемпионат мира, максимальная – победить на европейском первенстве. Я уже физически готов, а у нас еще будет неделя тренировок, потом контрольный поединок и уже тогда матчи чемпионата Европы”, – сказал Кревсун.

Сборная Украины U19 будет играть в группе А. Первый поединок против хозяев турнира Северной Ирландии U19 запланирован на 15 июля. С Норвегией U19 подопечные Михайленко сыграют 18 июля, а с Италией U19 – 21 июля.

Первые два места группы выходят в полуфинал турнира и автоматически квалифицируются на Чемпионат мира U20. Третья команда квартета сыграет еще стыковой матч за право участия в первенстве.