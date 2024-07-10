Сборная Украины U-19 одержала победу в спарринге с польским клубом

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) продолжает сбор в Польше в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2024 (U-19).

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги, "Олимпией" (Эльблонг), и победили со счетом 2:1.

Наша команда пропустила с пенальти на 60-й минуте, впрочем, не стушевалась и смогла переломить ход встречи. На 80-й минуте Пономаренко мощным ударом вколотил мяч в сетку после отскока, а через три минуты он же забил победный гол со штрафного. 2:1.

Самое главное, что тренерский штаб смог просмотреть весь кадровый потенциал сборной, что даст информацию для размышлений перед экзаменами в Северной Ирландии, куда команда вылетает уже в четверг, 11 июля.

Контрольный матч

Украина (U-19) - "Олимпия" (Польша) - 2:1 (0:0)

Голы: Пономаренко (80, 83) - (60, с пенальти).

Украина (U-19). 1 тайм: Крапивцов, Огарков, Михавко, Балаба, Гусев, Ващенко, Деркач, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов.

2 тайм: Бакус (Суркис), Дегтярь, Мельниченко, Балаба, Дрозд, Обинайя, Маткевич, Тутеров, Кревсун, Шевченко, Пономаренко.

Заявку сборной U-19 можно посмотреть здесь.

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии. Матчи состоятся 15, 18 и 21 июля соответственно.