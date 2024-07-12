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Футболисты Динамо и Карпат не сыграют на Евро U19 из-за травмы

Юношеские сборные Украины
Обновлено

В сборной кадровые потери

Футболисты Динамо и Карпат не сыграют на Евро U19 из-за травмы

Фото - УАФ

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Назар Балаба получил повреждение колена. По наиболее оптимистическому сценарию, игрок выбыл к концу месяца. В самом худшем случае нужна длительная реабилитация.

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Вакантное место в заявке доверят защитнику "Вердера" Ивану Ермачкову, который уже приехал в расположение "сине-желтых". Кипер "Карпат" Александр Фетько также не сможет выступить на ЧЕ из-за травмы, но замены вратаря не будет.

В апреле Александр появился на поле в матче Первой лиги против ФСК "Мариуполь" (3:1), а еще выступал в прошлом сезоне в составе дубля.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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