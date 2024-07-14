Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО
Бренд, являющийся спонсором всех украинских олимпийских команд
УАФ
Сборная Украины выступит на Олимпийских играх в экипировке от польского спортивного бренда 4F.
Бренд подготовил специальную и полностью персонализированную коллекцию спортивной одежды, которая включает игровые и тренировочные комплекты, а также аксессуары.
4F в начале 2024 стал спонсором Олимпийского комитета Украины. Именно в его экипировке украинские спортсмены будут на открытии и закрытии Игр в Париже, а также на медальных церемониях.
Форму можно приобрести на официальном сайте компании 4F. Кроме этого в Киеве есть три стационарных магазина.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка
- Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Футболисты Динамо и Карпат не сыграют на Евро U19 из-за травмы
- Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне
- Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн