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Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО

Юношеские сборные Украины

Бренд, являющийся спонсором всех украинских олимпийских команд

Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО

УАФ

Новина українською

Сборная Украины выступит на Олимпийских играх в экипировке от польского спортивного бренда 4F.

Бренд подготовил специальную и полностью персонализированную коллекцию спортивной одежды, которая включает игровые и тренировочные комплекты, а также аксессуары.

Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО - изображение 1Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО - изображение 2Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО - изображение 3Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО - изображение 4

4F в начале 2024 стал спонсором Олимпийского комитета Украины. Именно в его экипировке украинские спортсмены будут на открытии и закрытии Игр в Париже, а также на медальных церемониях.

Форму можно приобрести на официальном сайте компании 4F. Кроме этого в Киеве есть три стационарных магазина.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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