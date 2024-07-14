Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО

Сборная Украины выступит на Олимпийских играх в экипировке от польского спортивного бренда 4F.

Бренд подготовил специальную и полностью персонализированную коллекцию спортивной одежды, которая включает игровые и тренировочные комплекты, а также аксессуары.

4F в начале 2024 стал спонсором Олимпийского комитета Украины. Именно в его экипировке украинские спортсмены будут на открытии и закрытии Игр в Париже, а также на медальных церемониях.

Форму можно приобрести на официальном сайте компании 4F. Кроме этого в Киеве есть три стационарных магазина.