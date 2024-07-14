Голкипер сборной Украины U-19 – о Евро: На бумаге фаворит – Италия, но мы еще никого не разбирали
Будут смотреть поближе к матчу
УАФ
Голкипер юношеской сборной Украины Маркиан Бакус прокомментировал подготовку команды к Евро-2024 (U-19)
“Настроение в команде очень хорошее, самочувствие прекрасное. Конечно, приехали в другую страну, так что здесь немного другие климат и часовой пояс. Но приспосабливаемся и ждем первого матча.
Я не участвовал в поединках квалификации, но так получилось, что меня вызвали на финальную часть. Очень приятно, что на меня обратили внимание. Надеюсь, что команда покажет себя очень хорошо.
На бумаге лидер – Италия, но мы еще никого не разбирали. Посмотрим поближе к игре”, – сказал Маркиан Бакус.
Подопечные Дмитрия Михайленко стартуют на Евро-2024 завтра матчем против Северной Ирландии U-19. Во втором туре "сине-желтые" встретятся с Норвегией U-19, а в третьем – с Италией U-19.
Популярное сейчас
- Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Сборная Украины U-19 одержала победу в спарринге с польским клубом
- Финал чемпионата Европы. Исторический контекст главного континентального матча сборных четырехлетия
- Динамо разошлось миром с Шальке, Кривбасс подписал бразильца и разгромное поражение Руха. Главные новости за 13 июля