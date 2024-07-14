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Голкипер сборной Украины U-19 – о Евро: На бумаге фаворит – Италия, но мы еще никого не разбирали

Юношеские сборные Украины

Будут смотреть поближе к матчу

Голкипер сборной Украины U-19 – о Евро: На бумаге фаворит – Италия, но мы еще никого не разбирали

УАФ

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Голкипер юношеской сборной Украины Маркиан Бакус прокомментировал подготовку команды к Евро-2024 (U-19)

“Настроение в команде очень хорошее, самочувствие прекрасное. Конечно, приехали в другую страну, так что здесь немного другие климат и часовой пояс. Но приспосабливаемся и ждем первого матча.

Я не участвовал в поединках квалификации, но так получилось, что меня вызвали на финальную часть. Очень приятно, что на меня обратили внимание. Надеюсь, что команда покажет себя очень хорошо.

На бумаге лидер – Италия, но мы еще никого не разбирали. Посмотрим поближе к игре”, – сказал Маркиан Бакус.

Подопечные Дмитрия Михайленко стартуют на Евро-2024 завтра матчем против Северной Ирландии U-19. Во втором туре "сине-желтые" встретятся с Норвегией U-19, а в третьем – с Италией U-19.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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