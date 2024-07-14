Домашний триумф в Донецке, бронзы и провалы. Сборная U-19 и ее опыт на юношеском Евро

Провал Украины на чемпионате Европы изрядно обострил фанатское восприятие. Болельщикам всегда хочется видеть успехи, поэтому неудивительно, что теперь возлагаются определенные надежды на олимпийскую сборную или другие возрастные категории. Неужели мы не убедим еще где-нибудь? Или наоборот — покажем хороший результат и добавим уверенность и веру в лучшее будущее?

К примеру, вот сейчас на дистанцию ​​входит U-19. Дмитрий Михайленко везет на турнир Тараса Мыхавко, Виктора Цуканова, Рамика Гаджиева, Даниила Кревсуна, Тимура Тутерова, Кристиана Шевченко, Дмитрия Богданова и Матвея Пономаренко. Часть исполнителей уже имеют опыт на уровне УПЛ, некоторые же хорошо зарекомендовали себя за границей — словом, потенциал есть.

Конечно, в нынешних условиях следует быть осторожным с прогнозами, тем более, нам предстоит встретиться с Северной Ирландией (хозяйкой соревнований, что только придает ей мотивации), Норвегией и Италией. В то же время ничто не мешает совершить экскурс в прошлое и вспомнить приобретенный опыт.

Евро-2004

Соперники: Швейцария, Италия, Бельгия (групповой этап), Испания (полуфинал)

Результат: полуфинал

Дебют в июне 2004-го оказался очень приличным. Павел Яковенко приехал с Богданом Шустом, Дмитрием Чигринским, Александром Яценко, Константином Кравченко, Александром Алиевым и Артемом Милевским и продемонстрировал достаточно конкурентоспособный уровень.

В стартовом туре мы зафиксировали "сухую" ничью с Бельгией (выделим в стане соперника Томаса Вермалена, легенду каталонской "Барселоны”), далее — померились силами с "адзуррини" и зафиксировали победу 1:0. Эмилиано Вивиано, Рикардо Монтоливо и Антонио Ночерино (двое последних — финалисты Евро-2012) не справились с Милей — на 61 минуте нападающий "Динамо" распечатал ворота.

0:0 со Швейцарией гарантировали нам 5 баллов и второе место, которое со своей стороны вывело на Испанию. "Рохита" выставила боевой состав (Серхио Рамос, Рауль Альбиоль, Хуанфран, Давид Силва, Борха Валеро, Рубен де ла Ред и Роберто Сольдадо), однако не сразу сломила сопротивление "сине-желтых". Примечательно, что наш оппонент дважды выходил вперед (отличились Виктор Каседеус и Сольдадо), но хорошо, что в тот вечер свое слово сказали Алиев и Яценко.

Объективно Испания была лучше, и это подтвердилось в серии пенальти — ни одного промаха, в то время как Кравченко и Чигринский попытки не реализовали. Стыдно ли за это? Наверное, нет. Все же мы уступили стране, которая системно выращивала поколение и представила многие таланты — они триумфовали на ЧЕ-2004, а через несколько лет справедливо прогремели в Европе и мире.

Евро-2009

Соперники : Англия, Швейцария, Словения (групповой этап), Сербия (полуфинал), Англия (финал)

Результат : победа на турнире

Домашнее Евро, после которого создалось впечатление, что Украина имеет выдающееся поколение и в будущем будет сворачивать горы. На самом деле этого не произошло — из всего списка относительно приличную и стабильную карьеру построили Сергей Кривцов и Денис Гармаш. По другим кандидатам можно смело дискутировать — кого-то подкосили травмы, как это произошло с Рыбалкой, некоторым не хватило профессиональных навыков, чтобы удержаться на взрослом уровне (Темур Парцвания). Кто-то просто не оправдал завышенные ожидания, как Кирилл Петров — капитан молодежки не дотянул до стандартов "Динамо", а сейчас находится на вольных хлебах.

В 2009-м никто не мог предположить, что произойдет, поэтому просто испытывал эйфорию и верил. Ведь было чему — Юрий Калитвинцев начал с 0:0 против Словении, далее установил 2:2 с Англией (вышеупомянутый Петров дублем огорчил команду с Кайлом Уокером и Дэнни Уэлбеком) и одолел минимально Швейцарию благодаря Рыбалке.

В плей-офф досталась Сербия, и вот здесь Украина выдала убедительные 3:1 — взятие ворот на первой минуте и два гола Дениса Гармаша выбили соперника из колеи. В решающей битве за титул (2:0) — снова Англия и снова быстрый мяч (постарался Гармаш); во втором тайме Дмитрий Коркишко реализовал штрафной стандарт — мощным выстрелом попал прямо в верхний угол. Такое мало где берется.

Жаль, что потом и Коркишко, и большинство героев где-то исчезли — рядовому болельщику трудно вспомнить все имена и назвать клубы, чьи цвета эти игроки представляют. Досадно.

Евро-2014

Соперники : Германия, Сербия, Болгария (групповой этап)

Результат : 3 место, 4 очка, 2 забитых, 3 пропущенных

Александр Петраков сделал немало для прогресса молодежных сборных, со временем подвел некоторых юношей к главной команде страны, но именно в 2014-м не сильно понравился. На полях Венгрии мы набрали 4 очка, однако не пересекли групповой барьер (что-то до боли знакомое) — проигрышем Германии воспользовалась Сербия и пошла дальше.

А все развивалось неплохо. Александр Васильевич сделал ставку на Сарнавского, Соболя, Бурду, Танковского Харатина, Коваленко, Яремчука и Беседина и стартовал обнадеживающе — Никита вогнал мяч в ворота Сербии на первой минуте. Впрочем, Неманья Максимович и Андрея Живкович провели результативную атаку буквально через несколько эпизодов, и эти 1:1 после обернулись очень дорого.

Победа над Болгарией также далась нелегко (1:0) — в середине первого тайма у балканцев была хорошая возможность выйти вперед, и хорошо, что Антонио Вутов не перехитрил Сарнавского при исполнении пенальти. Другое дело, что и мы упустили шанс с одиннадцатиметровой отметки (Харатин попал в штангу); к счастью, Танковский успел подобрать круглого и отправил его мимо Александара Любенова.

Вот эта нервозность и неуверенность, к сожалению, должна быть наказана. И Германия с Киммихом и Брандтом это доказала — не сказать, что сегодня Дэви Зельке доволен собственной карьерой, но в 2014-м считался перспективным и показал Украине, как нужно управляться с мячом. Дубль центрфорварда отправил нас в глубокий нокаут и подытожил общую неудачу.

Евро-2015

Соперники : Франция, Греция, Австрия (групповой этап)

Результат : 4 место, 1 очко, 3 забитых, 7 пропущенных

На Евро-2015 дела разворачивались не слишком, даже хуже, чем в прошлой кампании. Александр Головко хорошо преодолел два квалификационных раунда, и казалось, что проблем не возникнет — Михайличенко, Матвиенко, Зинченко, Коваленко, Борячук, Зубков, Цыганков и другие вообще не воспринимались мальчиками для битья.

На практике же муки и снятые розовые очки — греки (0:2) отправили два безотказных удара, Франция (1:3) также владела преимуществом и трансформировала ее в реальные дивиденды — все решили Серу Гирасси, Мусса Дембеле и Павел Лукьянчук, который внес в “актив" автогол.

Александр Зубков поразил французов, он же повторил это с Австрией (2:2). Украина дважды доминировала над конкурентом (во втором тайме отличился Валерий Лучкевич), но все равно потеряла преимущество — все из-за неумолимой точности Марко Квашины. Кто-нибудь слышал об этом форварде? А он лишний раз подтвердил, что нам нужно работать над улучшением игры.

Евро-2018

Соперники : Франция, Англия, Турция (групповой этап), Португалия (полуфинал)

Результат: полуфинал

Последнее мероприятие, где мы сумели еще раз добраться до полуфинала. На этот раз Александр Петраков готовил ребят, которые через год взяли ЧМ U-20, поэтому в ростере находились хорошие знакомые — Бондарь, Корниенко, Дришлюк, Хахлев, Конопля, Булеца, Супряга и Цитаишвили.

Начали спокойно — дожали Францию ​​2:1 (точного выстрела Рафика Гитане не хватило, Цитаишвили и Булеца с ответом не заставили себя ждать). Причем помогли сами "трехцветные" (на 64 минуте за фол последней надежды был удален Маланг Сарр), и это упростило задачу.

Еще до перерыва нам удалось восстановить равновесие с англичанами (1:1) — Маркус Тавернье огорчил Владислава Кучерука (8), однако ситуацию спас Супряга (39). А вот в заключительном поединке группового этапа инициативу продемонстрировали уже подопечные Петракова — в дебюте с турками (1:0) забил Булеца.

Итоговые 7 баллов обеспечили лидерство в квартете В и подбросили в плей-офф Португалию. Которая не оставила от нас ни одного живого места — Жота (тот, который подавал надежды в "Селтике" и отправился в Саудовскую Аравию) и Франсишку Тринкан оформили по дублю, еще один гвоздь вбил Педро Мартелло.

0:5 — сильная пощечина, порадовало только то, что наши обидчики впоследствии выиграли турнир — в финале перестреляли Италию (4:3), с Кином, Скамаккой, Фраттези, Тонали и Дзаньоло.

А как мы выступим в этот раз?