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Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена

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Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена

Фото - УАФ / Автор - невідомий

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В понедельник, 15-го июля, начинается чемпионат Европы U-19. На турнире представлена сборная Украины.

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Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией. В плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп на турнире. Третьи команды групп разыграют между собой 5-е и 6-е места.

Календарь сборной Украины на Евро-2024 U-19:

15 июля. 21:00. Ларн

  • Северная Ирландия - Украина

18 июля. 17:30. Белфаст

  • Норвегия - Украина

21 июля. 21:00. Ларн

  • Украина - Италия

Трансляция матчей будет доступна на Суспільне Спорт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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