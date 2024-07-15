Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
Еще одно континентальное первенство
Фото - УАФ / Автор - невідомий
В понедельник, 15-го июля, начинается чемпионат Европы U-19. На турнире представлена сборная Украины.
Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией. В плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп на турнире. Третьи команды групп разыграют между собой 5-е и 6-е места.
Календарь сборной Украины на Евро-2024 U-19:
15 июля. 21:00. Ларн
- Северная Ирландия - Украина
18 июля. 17:30. Белфаст
- Норвегия - Украина
21 июля. 21:00. Ларн
- Украина - Италия
Трансляция матчей будет доступна на Суспільне Спорт.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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