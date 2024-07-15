Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена

В понедельник, 15-го июля, начинается чемпионат Европы U-19. На турнире представлена сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией. В плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп на турнире. Третьи команды групп разыграют между собой 5-е и 6-е места.

Календарь сборной Украины на Евро-2024 U-19:

15 июля. 21:00. Ларн

Северная Ирландия - Украина

18 июля. 17:30. Белфаст

Норвегия - Украина

21 июля. 21:00. Ларн

Украина - Италия

Трансляция матчей будет доступна на Суспільне Спорт.