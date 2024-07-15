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Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19

Юношеские сборные Украины

Северная Ирландия U-19 - Украина U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19

uaf.ua

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Сегодня, 15-го июля, Украина U-19 начинает свой путь на Евро-2024 U-19. Соперником команды Дмитрия Михайленко будет сборная-хозяйка турнира Северная Ирландия.

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Также с нами в группе – Италия и Норвегия. В плей-офф выйдут две лучших сборные группы. Третья команда таблицы поспорит за пятое место.

Начало матча Северная Ирландия U-19 - Украина U-19 – в 21:00. Смотреть можно на Суспільне Спорт.

Евро-2024 U-19

Северная Ирландия U-19 21:00 Украина U-19

Видеотрансляция - Суспільне Спорт

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Трансляція матчу Північна Іралндія U-19 - Україна U-19
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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