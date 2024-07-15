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Михавко: От матча с Северной Ирландией ожидаем только победы. Важно хорошо начать турнир

Юношеские сборные Украины

Комментарий молодого защитника

Михавко: От матча с Северной Ирландией ожидаем только победы. Важно хорошо начать турнир

Фото: Дана Балашова

Новина українською

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко высказался перед первым матчем на Евро-2024 (U-19) против хозяев турнира -- национальной команды Северной Ирландии.

"От матча против Северной Ирландии мы ожидаем только победы. Нужно выигрывать, потому что это первый поединок, и важно хорошо начать турнир. Все мы настроены и с нетерпением ждем игры. Северная Ирландия - это очень организованная, дисциплинированная команда. Это хозяева Евро, и они будут очень мотивированы, потому что придут их болельщики. Но я надеюсь, что мы сможем справиться с этим давлением и победить.

Как такового волнения перед стартом Евро нет. Все настроены, сконцентрированы, знают, для чего мы приехали сюда, чего мы хотим. Поэтому настрой только боевой.

Мы знаем, что нас очень поддерживают в Украине и будут смотреть матчи - в том числе военные. И мы в первую очередь играем для них и благодарим их за то, что имеем возможность здесь играть", - сказал Михавко.

Поединок начнется сегодня, 15 июля, в 21:00 по Киеву.

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Северная Ирландия Cборная Украины (U-19) Тарас Михавко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.07.2024 в 13:32
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.07.2024 в 13:32
Хоть тут не обосритесь!
Ответить
0
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