Михавко: От матча с Северной Ирландией ожидаем только победы. Важно хорошо начать турнир

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко высказался перед первым матчем на Евро-2024 (U-19) против хозяев турнира -- национальной команды Северной Ирландии.

"От матча против Северной Ирландии мы ожидаем только победы. Нужно выигрывать, потому что это первый поединок, и важно хорошо начать турнир. Все мы настроены и с нетерпением ждем игры. Северная Ирландия - это очень организованная, дисциплинированная команда. Это хозяева Евро, и они будут очень мотивированы, потому что придут их болельщики. Но я надеюсь, что мы сможем справиться с этим давлением и победить.

Как такового волнения перед стартом Евро нет. Все настроены, сконцентрированы, знают, для чего мы приехали сюда, чего мы хотим. Поэтому настрой только боевой.

Мы знаем, что нас очень поддерживают в Украине и будут смотреть матчи - в том числе военные. И мы в первую очередь играем для них и благодарим их за то, что имеем возможность здесь играть", - сказал Михавко.