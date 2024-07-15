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Наш первый матч! Стартовый состав сборной Украины против Северной Ирландии на Евро U-19

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Первый матч нашей сборной на юношеском Евро

Наш первый матч! Стартовый состав сборной Украины против Северной Ирландии на Евро U-19

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 15-го июля, в Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена и сборная Украины.

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Команда Дмитрия Михайленко стартует на турнире матчем против хозяев – Северной Ирландии. Матч начнется в 21:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ященко, Маткевич, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов

Запасные: Бакус, Дрозд, Ермачков, Дигтярь, Обинайя, Шевченко, Тутеров

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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