Наш первый матч! Стартовый состав сборной Украины против Северной Ирландии на Евро U-19
Первый матч нашей сборной на юношеском Евро
uefa.com
В понедельник, 15-го июля, в Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена и сборная Украины.
Команда Дмитрия Михайленко стартует на турнире матчем против хозяев – Северной Ирландии. Матч начнется в 21:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.
Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ященко, Маткевич, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов
Запасные: Бакус, Дрозд, Ермачков, Дигтярь, Обинайя, Шевченко, Тутеров
Напомним, что UA-Футбол проведет
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