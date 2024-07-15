Так и не прошли насыщенную оборону. Евро U-19. Северная Ирландия - Украина 0:0

В понедельник, 15-го июля, в Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена и сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко стартовала на турнире матчем против хозяев – Северной Ирландии.

Наша команда с первых минут стали действовать первым номером. Впрочем, и британцев такое развитие событий устраивало. Северная Ирландия, которая считается условным аутсайдером группы, вышла играть от обороны с тремя центрбеками.

Украинцы владели территориальной инициативой, вот только моментов из этого мы почти не выжимали. Подходы, намеки, удары издалека мимо ворот. Напряжение, не более того.

А вот ирландцы в самой концовке тайма могли открывать счет – быстрая атака, Нейтана вывели один на один, но Крапивцов спас нас от неприятностей.

После перерыва игра не сильно изменилась. Наша сборная снова владела мячом, пыталась поддавливать, но снова же… Полумоменты.

На 73-й минуте у Украины был лучший момент за весь матч! Выбежав в быструю контратаку, разогнали быстро и опасно, но Синчук из убойной позиции не переиграл кипера, хотя казалось, все делал правильно.

В итоге мы так и не смогли взломать оборону команды, которая грамотно закрылась.

0:0. Пожалуй, не тот результат, на который мы рассчитывали. Но на большее мы не наиграли. По крайней мере, по счету.

Стоит отметить, что в параллельном матче 1-го тура Италия обыграла Норвегию 2:1. Ну а наша команда сыграет во 2-м матче против норвежцев 18 июля. И так как из группы выходят две команды, шансы еще есть. Но в матчах с Норвегией и Италией будет намного сложнее, чем сегодня.

Северная Ирландия – Украина 0:0

Северная Ирландия: Шарлес, Леннон, Маккалион (Гудман, 46), Бриггс, Томпсон (Хэмилтон, 90+1), Маккалур, Трикетт (Джек Догерти, 73), Барр, Гленфилд, Грэм Нейтан (Эванс, 64), Моррисон (Эйдан Догерти, 76)

Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко (Обинайя, 87), Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов (Тутеров, 73)