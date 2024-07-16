Михайленко – о 0:0 с Северной Ирландией: Заслуживали большего. Не хватало Пономаренко и Кревсуна

Украина U-19 стартовала на континентальном первенстве с одного балла. Дмитрий Михайленко дал краткий анализ встречи.

“Мы заслуживали большего, чем одно очко. К сожалению, нам не все удалось в чужой штрафной. Иногда мы спешили, иногда можно было лучше принимать решения, а иногда соперника спасал голкипер или мы не попадали в ворота.

Что касается игры, то мы полностью ее контролировали, создавали моменты, доминировали, но не забили и имеем такой результат.

Северная Ирландия – это команда, которая полагается на свои физические качества, на борьбу, на длинные передачи. Может, они не так качественно работают с мячом, но против них тяжело играть. Плюс искусственное поле".