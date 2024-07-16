Михайленко – о 0:0 с Северной Ирландией: Заслуживали большего. Не хватало Пономаренко и Кревсуна
Главный тренер команды прокомментировал ничью
Украина U-19 стартовала на континентальном первенстве с одного балла. Дмитрий Михайленко дал краткий анализ встречи.
“Мы заслуживали большего, чем одно очко. К сожалению, нам не все удалось в чужой штрафной. Иногда мы спешили, иногда можно было лучше принимать решения, а иногда соперника спасал голкипер или мы не попадали в ворота.
Что касается игры, то мы полностью ее контролировали, создавали моменты, доминировали, но не забили и имеем такой результат.
Северная Ирландия – это команда, которая полагается на свои физические качества, на борьбу, на длинные передачи. Может, они не так качественно работают с мячом, но против них тяжело играть. Плюс искусственное поле".
"Мы пытались вырвать победу, даже ценой травм, повреждений, давили до конца. Мы произвели замены, освежили игру, стали более реактивными впереди во втором тайме.
Конечно, сегодня не хватало Пономаренко и Кревсуна, это наши ключевые игроки. Матвей – лучший бомбардир, Даниил – один из ведущих исполнителей внутри поля. С ними мы были бы сильнее. Но мы должны принять этот результат, двигаться дальше и готовиться к следующему поединку", – рассказал Михайленко.
18 июля "сине-желтые" будут играть против Норвегии U-19.
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