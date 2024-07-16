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Михайленко – о 0:0 с Северной Ирландией: Заслуживали большего. Не хватало Пономаренко и Кревсуна

Юношеские сборные Украины
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Главный тренер команды прокомментировал ничью

Михайленко – о 0:0 с Северной Ирландией: Заслуживали большего. Не хватало Пономаренко и Кревсуна

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Украина U-19 стартовала на континентальном первенстве с одного балла. Дмитрий Михайленко дал краткий анализ встречи.

“Мы заслуживали большего, чем одно очко. К сожалению, нам не все удалось в чужой штрафной. Иногда мы спешили, иногда можно было лучше принимать решения, а иногда соперника спасал голкипер или мы не попадали в ворота.

Что касается игры, то мы полностью ее контролировали, создавали моменты, доминировали, но не забили и имеем такой результат.

Северная Ирландия – это команда, которая полагается на свои физические качества, на борьбу, на длинные передачи. Может, они не так качественно работают с мячом, но против них тяжело играть. Плюс искусственное поле".

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"Мы пытались вырвать победу, даже ценой травм, повреждений, давили до конца. Мы произвели замены, освежили игру, стали более реактивными впереди во втором тайме.

Конечно, сегодня не хватало Пономаренко и Кревсуна, это наши ключевые игроки. Матвей – лучший бомбардир, Даниил – один из ведущих исполнителей внутри поля. С ними мы были бы сильнее. Но мы должны принять этот результат, двигаться дальше и готовиться к следующему поединку", – рассказал Михайленко.

18 июля "сине-желтые" будут играть против Норвегии U-19.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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