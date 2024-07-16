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Капитан сборной Украины U-19 - после 0:0 с Северной Ирландией: Мы контролировали игру

Юношеские сборные Украины

Но мяч в ворота так и не зашёл

Капитан сборной Украины U-19 - после 0:0 с Северной Ирландией: Мы контролировали игру

Максим Мельниченко

Новина українською

Капитан сборной Украины U-19 Максим Мельниченко поделился впечатлениями от игры команды в первого матча Евро U-19 против Северной Ирландии (0:0).

"Конечно, хотелось победить, первая игра. Потеряли два важных очка. Но впереди еще две встречи, поэтому мы будем работать, чтобы выйти из группы.

Физически мы были хорошо подготовлены, провели хорошие сборы и это дало результат. Мы контролировали игру, больше были с мячом, но, к сожалению, не забили свои моменты.

Было очень приятно сегодня слышать наших украинских болельщиков, спасибо им за поддержку в таком матче", - сказал полузащитник.

Напомним, что летом Мельниченко перешел из "Днепра-1" в "Карпаты".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
16.07.2024 в 11:55
Всім насрати що і як ви робили. Ви гру не виграли у аутсайдера
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
16.07.2024 в 11:55
Всім насрати що і як ви робили. Ви гру не виграли у аутсайдера
Ответить
0
0

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