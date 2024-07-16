Капитан сборной Украины U-19 - после 0:0 с Северной Ирландией: Мы контролировали игру

Капитан сборной Украины U-19 Максим Мельниченко поделился впечатлениями от игры команды в первого матча Евро U-19 против Северной Ирландии (0:0).

"Конечно, хотелось победить, первая игра. Потеряли два важных очка. Но впереди еще две встречи, поэтому мы будем работать, чтобы выйти из группы.

Физически мы были хорошо подготовлены, провели хорошие сборы и это дало результат. Мы контролировали игру, больше были с мячом, но, к сожалению, не забили свои моменты.

Было очень приятно сегодня слышать наших украинских болельщиков, спасибо им за поддержку в таком матче", - сказал полузащитник.