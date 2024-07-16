Капитан сборной Украины U-19 - после 0:0 с Северной Ирландией: Мы контролировали игру
Но мяч в ворота так и не зашёл
Максим Мельниченко
Капитан сборной Украины U-19 Максим Мельниченко поделился впечатлениями от игры команды в первого матча Евро U-19 против Северной Ирландии (0:0).
"Конечно, хотелось победить, первая игра. Потеряли два важных очка. Но впереди еще две встречи, поэтому мы будем работать, чтобы выйти из группы.
Физически мы были хорошо подготовлены, провели хорошие сборы и это дало результат. Мы контролировали игру, больше были с мячом, но, к сожалению, не забили свои моменты.
Было очень приятно сегодня слышать наших украинских болельщиков, спасибо им за поддержку в таком матче", - сказал полузащитник.
Напомним, что летом Мельниченко перешел из "Днепра-1" в "Карпаты".
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК
- Известного экс-игрока Динамо и Шахтера избили в московском баре
- 10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета
- Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО
- Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца
- Черноморец пригласил экс-хавбека Полесья
Комментарии 1