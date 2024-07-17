"Это лобовая игра". Михайленко рассказал, за счет чего сборная Украины U-19 намерена обыграть Норвегию
В 1-м туре Евро-2024 обе команды сыграли не лучшим образом
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины U-19 рассказал о подготовке к матчу против Норвегии на Евро-2024.
"Каждая отдельная игра на Евро - отдельная история, все соперники играют по-разному. Норвежцы действуют в очень агрессивном стиле, высоко прессингуют, это атлетичная команда, которая играет в высоком темпе и не позволяет долго контролировать мяч.
Нам важно понимать, как мы хотим проходить их давление. Тренеры сделают свою работу, что касается тактической подготовки, поэтому останется психологический и эмоциональный настрой команды.
Мы провели хорошую тренировку, не занимался только Геннадий Синчук. Ему будет тяжело восстановиться к следующей игре - у него повреждение колена и мы пока не понимаем, насколько оно серьезное. Все остальные готовятся к игре.
Это лобовая игра и для нас, и для Норвегии. Поэтому все будут выходить на матч побеждать. Чувствуем, что за нашими выступлениями следят в Украине, поддерживают и болеют. Поэтому очень хорошо понимаем, для кого играем", - рассказал Михайленко.
Напомним, что матч Норвегия – Украина состоится в четверг, 18 июля. В первом матче группы Украина сыграла вничью 0:0 с Северной Ирландией, а Норвегия проиграла Италии 1:2.
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