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Михавко - о первых сборах с сыном Шевченко: Трудновато было, ведь он не так хорошо общался на украинском

Юношеские сборные Украины

Уже проблем нет

Михавко - о первых сборах с сыном Шевченко: Трудновато было, ведь он не так хорошо общался на украинском

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко ответил на вопрос об особенностях общения с сыном легендарного бывшего футболиста Андрея Шевченко - Кристианом.

- У вас есть легионеры, и среди них - Кристиан Шевченко, сын президента УАФ и обладателя "Золотого мяча". С ним, воспитанником "Челси" и игроком "Уотфорда", вы также можете нормально общаться?

- А почему нет? Кристиан - замечательный человек и хороший футболист. Он достаточно общительный, командный. Просто трудновато было на первых сборах, потому что он тогда не так хорошо общался на украинском языке. Но ничего, зато мы немного английский подтянули. Сейчас нет никаких проблем, мы наладили классную коммуникацию. В коллективе Кристиана хорошо приняли и он также со всеми нами наладил прекрасные отношения.

- Когда Кристиан играл за предыдущую юношескую возрастную категорию, Андрей Шевченко приезжал к нему на элит-раунд. Сейчас ждете легенду в гости?

- Точно не знаю, на стартовом матче, насколько слышал, Андрея Николаевича не было. Если он найдет возможность посетить наши матчи, будем очень рады.

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Источник:
zbirna
Опубликовал: Александр Бураков
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