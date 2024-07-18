Норвегия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 U-19

Определяющий матч для сборной Украины U-19 на групповом раунде чемпионата Европы. После ничьей в первом туре, сейчас нужна только победа. Она позволит серьезно рассчитывать на выход в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч второго тура группового раунда Евро-2024 U-19 состоится в четверг, 18-го июля, в 17:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Суспільне Спорт и YouTube.

Евро-2024 U-19

Норвегия U-19 17:30 Украина U-19

Видеотрансляция - Суспільне Спорт, YouTube