Норвегия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 U-19
Норвегия U-19 - Украина U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - УАФ / автор невідомий
Определяющий матч для сборной Украины U-19 на групповом раунде чемпионата Европы. После ничьей в первом туре, сейчас нужна только победа. Она позволит серьезно рассчитывать на выход в плей-офф.
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Матч второго тура группового раунда Евро-2024 U-19 состоится в четверг, 18-го июля, в 17:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Суспільне Спорт и YouTube.
Евро-2024 U-19
Норвегия U-19 17:30 Украина U-19
Видеотрансляция - Суспільне Спорт, YouTube
Трансляція матчу Норвегія U-19 - Україна U-19Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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