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Норвегия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 U-19

Юношеские сборные Украины

Норвегия U-19 - Украина U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Норвегия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 U-19

Фото - УАФ / автор невідомий

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Определяющий матч для сборной Украины U-19 на групповом раунде чемпионата Европы. После ничьей в первом туре, сейчас нужна только победа. Она позволит серьезно рассчитывать на выход в плей-офф.

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Матч второго тура группового раунда Евро-2024 U-19 состоится в четверг, 18-го июля, в 17:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Суспільне Спорт и YouTube.

Евро-2024 U-19

Норвегия U-19 17:30 Украина U-19

Видеотрансляция - Суспільне Спорт, YouTube

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Трансляція матчу Норвегія U-19 - Україна U-19
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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