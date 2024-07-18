Лобовой матч на Евро. Стартовый состав сборной Украины U-19 на поединок против Норвегии

Сегодня, 18 июля, состоится второй тур группового раунда юношеского (U-19) Евро-2024, в одном из матчей которых сборная Украины сыграет с Норвегией.

Матч начнется в 17:30 и уже известен стартовый состав нашей команды на поединок.

Украина: Крапивцов, Огараков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткович, Кревсун, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко

Запасные: Бакус, Дрозд, Ермачков, Дигтярь, Обинайя, Синчук, Шевченко, Богданов, Цуканов

Напомним, что в первом туре сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Северной Ирландией, а Норвегия проиграла Италии.