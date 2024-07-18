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Лобовой матч на Евро. Стартовый состав сборной Украины U-19 на поединок против Норвегии

Юношеские сборные Украины
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Возможно, решающий матч в группе

Лобовой матч на Евро. Стартовый состав сборной Украины U-19 на поединок против Норвегии

Фото Дана Балашова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 июля, состоится второй тур группового раунда юношеского (U-19) Евро-2024, в одном из матчей которых сборная Украины сыграет с Норвегией.

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Матч начнется в 17:30 и уже известен стартовый состав нашей команды на поединок.

Украина: Крапивцов, Огараков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткович, Кревсун, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко

Запасные: Бакус, Дрозд, Ермачков, Дигтярь, Обинайя, Синчук, Шевченко, Богданов, Цуканов

Напомним, что в первом туре сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Северной Ирландией, а Норвегия проиграла Италии.

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Украина – Норвегия.

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