Михавко: С Северной Ирландией не повезло. Просто не залетело

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко в комментарии "Команде №1" рассказал о первом матче на юношеском Евро-2024 против Северной Ирландии, а также о турнире в целом.

– Тарас, прежде всего, как ваше самочувствие и настроение, ведь на североирландцев вся наша сборная потратила много сил и эмоций. Как восстановление?

– Спасибо, конечно, усталость ощущалась, однако тренерский штаб и наш персонал сборной делают все, чтобы игроки быстрее восстановились. Не так много времени между турами, но у нас все расписано. Ко второму матчу должны подойти в полной готовности, зная все, что нужно, о наших соперниках. Дмитрий Михайленко большое внимание уделяет разбору.

– Кстати, о соперниках. Норвежские сборные бывают очень интересными и в юношеских возрастных категориях, поэтому пример – чемпионат мира 2019 U-20, когда в вашем возрасте раскрылся Эрлинг Холланн. Что знаете уже о своих ближайших оппонентах?

– Тренерский штаб нам предоставляет всю необходимую информацию. Могу сказать, что мы успели посмотреть немного стартового матча Норвегии. Видели, что эта команда достаточно достойно противостояла итальянцам. Даже повела в счете. На чемпионате Европы слабых соперников не бывает. Мы знаем, что в составе норвежцев качественные футболисты, есть и представители известных в мире клубов, ведущих чемпионатов. Так что с уважением относимся к нашему ближайшему сопернику.

– Не досадно такой матч, как с Северной Ирландией, завершать вничью? По ударам в Украине преимущество 18:4 в целом и 10:2 по попаданиям в створ ворот…

– Здесь нужно сказать, что мы знали, что будет такой уровень соперничества. Понимали, как играет Северная Ирландия. Готовились к этому на разборах и тренировках. Но, как видите, очень много усилий сборная Украины отдала, создала, я считаю, очень неплохие моменты у чужих ворот – просто реализовать созданное не удалось. На мой взгляд, шансы выиграть этот матч были и наша команда старалась, многое создала. Не повезло. Просто не залетело. Будем стараться реализовать наработанное в следующих турах.

– Есть ощущение, что это – финальный турнир Евро-2024? По уровню игры, организации, ощущению ответственности…

– Бесспорно. У нас много ребят, которые уже поиграли и на взрослом уровне. Есть легионеры. Однако все однозначно согласны: хороший уровень турнира, хорошие соперники. Мы знаем, что на турнире играют футболисты по топ-чемпионатам, которые оцениваются в 10 млн. евро и дороже. Ребята из "Милана", "ПСЖ", "Валенсии" и ряда других известных клубов. По игре также чувствуется, что пробились восемь команд, действительно достойных внимания, не случайно здесь оказались.

У нас все хорошо, у нас есть хорошие условия для работы. Сейчас вот ребята, больше отыгравшие с североирландцами, получили возможность больше восстановиться. Мы стараемся использовать шанс показать уровень нашего футбола, напомнить миру об Украине, что у нас идет война – мы представляем свой народ, а не просто играем сами за себя.