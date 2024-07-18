Шевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе

Легенда украинского футбола, а ныне глава УАФ Андрей Шевченко присутствует на матче юношеского U-19 Евро-2024 Украина – Норвегия. Турнир проходит в Северной Ирландии.

Напомним, что в заявке на матч присутствует сын Андрея Николаевича Кристиан, но он пока что сидит в запасе.

Счет после первого тайма – 0:0.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Украина – Норвегия.