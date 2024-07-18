Шевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе
После первого тайма в матче ничья 0:0
instagram.com/andriyshevchenko
Легенда украинского футбола, а ныне глава УАФ Андрей Шевченко присутствует на матче юношеского U-19 Евро-2024 Украина – Норвегия. Турнир проходит в Северной Ирландии.
Напомним, что в заявке на матч присутствует сын Андрея Николаевича Кристиан, но он пока что сидит в запасе.
Счет после первого тайма – 0:0.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Украина – Норвегия.
A legend in attendance ????????????#U19EURO pic.twitter.com/nQxHeWJkTF— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 18, 2024
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