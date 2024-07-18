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Шевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе

Юношеские сборные Украины
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После первого тайма в матче ничья 0:0

Шевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе

instagram.com/andriyshevchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда украинского футбола, а ныне глава УАФ Андрей Шевченко присутствует на матче юношеского U-19 Евро-2024 Украина – Норвегия. Турнир проходит в Северной Ирландии.

Напомним, что в заявке на матч присутствует сын Андрея Николаевича Кристиан, но он пока что сидит в запасе.

Счет после первого тайма – 0:0.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Украина – Норвегия.

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