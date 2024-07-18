  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией
В тренде

Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Наша сборная провела два разных тайма, но все закончилось без голов

Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 провела свой второй матч на финальном турнире Евро-2024, который проходит в Северной Ирландии.

После ничьей в первом туре с хозяевами турнира (0:0), нашей команде желательно было побеждать Норвегию. Желательно, но по ходу того, как складывалась игра, необязательно. Потому что, откровенно говоря, мы должны радоваться и ничьей, которую добыли.

Первый тайм норвежцы провели намного лучше нашей команды. Включили активный прессинг, накрывали и мяч и наших игроков, которые никак не могли зацепиться за игру. Как следствие – соперник стал создавать моменты у наших ворот, и нам откровенно повезло, что на перерыв команды ушли при счете 0:0 – дважды за нас сыграла штанга.

Во втором тайме сборная Украины подравняла игру – стала играть более цепко, старалась дорожить мячом, иногда выбегая во вполне неплохие атаки.

Читайте такжеШевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе

Михайленко во втором тайме выпустил и Кристиана Шевченко, за игрой которого прилетел понаблюдать и глава УАФ Андрей Николаевич Шевченко.

В целом, во втором тайме игра шла на встречных курсах, под конец матча сборная Украины выглядела даже свежее и создавала больше опасности, но никто так забить и не сумел.

0:0, и это вторая нулевая ничья нашей команды на турнире.

Шансы на выход у нас еще есть. Как для нас, так и для Норвегии. В последнем туре Украина сыграет, надеемся, с немотивированной Италией, а Норвегия – с Северной Ирландией. Подсчеты подводить еще рано, но шансы на выход еще есть.

Украина U-19 – Норвегия U-19 0:0
Украина: Крапивцов, Огараков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткович, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62), Пономаренко (Богданов, 62)
По теме
yellow-arrow
Шевченко посетил матч юношеского Евро-2024 Украина - Норвегия. Его сын Кристиан в заявке, но пока в запасе
yellow-arrow
Михавко: С Северной Ирландией не повезло. Просто не залетело
yellow-arrow
Лобовой матч на Евро. Стартовый состав сборной Украины U-19 на поединок против Норвегии
Украина U-19 Норвегия U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
18.07.2024 в 20:31
Шанси є.Гри немає
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
18.07.2024 в 20:31
Шанси є.Гри немає
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости