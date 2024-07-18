Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией

Юношеская сборная Украины U-19 провела свой второй матч на финальном турнире Евро-2024, который проходит в Северной Ирландии.

После ничьей в первом туре с хозяевами турнира (0:0), нашей команде желательно было побеждать Норвегию. Желательно, но по ходу того, как складывалась игра, необязательно. Потому что, откровенно говоря, мы должны радоваться и ничьей, которую добыли.

Первый тайм норвежцы провели намного лучше нашей команды. Включили активный прессинг, накрывали и мяч и наших игроков, которые никак не могли зацепиться за игру. Как следствие – соперник стал создавать моменты у наших ворот, и нам откровенно повезло, что на перерыв команды ушли при счете 0:0 – дважды за нас сыграла штанга.

Во втором тайме сборная Украины подравняла игру – стала играть более цепко, старалась дорожить мячом, иногда выбегая во вполне неплохие атаки.

Михайленко во втором тайме выпустил и Кристиана Шевченко, за игрой которого прилетел понаблюдать и глава УАФ Андрей Николаевич Шевченко.

В целом, во втором тайме игра шла на встречных курсах, под конец матча сборная Украины выглядела даже свежее и создавала больше опасности, но никто так забить и не сумел.

0:0, и это вторая нулевая ничья нашей команды на турнире.

Шансы на выход у нас еще есть. Как для нас, так и для Норвегии. В последнем туре Украина сыграет, надеемся, с немотивированной Италией, а Норвегия – с Северной Ирландией. Подсчеты подводить еще рано, но шансы на выход еще есть.

Украина U-19 – Норвегия U-19 0:0

Украина: Крапивцов, Огараков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткович, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62), Пономаренко (Богданов, 62)