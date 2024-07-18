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Шевченко: Я был на матче не как отец, а как президент УАФ. С Италией нужно играть на победу

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Андрей Николаевич посетил матч Украина - Норвегия на юношеском Евро

Шевченко: Я был на матче не как отец, а как президент УАФ. С Италией нужно играть на победу

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины U-19 на Евро-2024, который проходит в Северной Ирландии.

Напомним, что Андрей Николаевич посетил матч Украины с Норвегией (0:0). В составе украинской команды на замену в этом матче вышел сын президента УАФ Кристиан Шевченко.

"Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра команды.

Норвежцы – сильная и мощная команда, и ребята сегодня молодцы.

У нас есть шансы на выход из группы, нужно играть с итальянцами на победу. На таком этапе нет обычных игр. И сегодня ребята боролись до конца", - сказал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины после двух туров имеет два очка (две нулевые ничьи) и в последнем туре сыграет с лидером группы – Италией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prideman (Lviv)
18.07.2024 в 22:05
Нехай хтось із тренерів скаже хлопцям, що бити треба не туди де воротар стоїть, а в кут. Особливо в дальній кут. Бо реально бісить.
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0
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Комментарии 3
Prideman (Lviv)
18.07.2024 в 22:05
Нехай хтось із тренерів скаже хлопцям, що бити треба не туди де воротар стоїть, а в кут. Особливо в дальній кут. Бо реально бісить.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.07.2024 в 21:28
пацан супер... батю точно переплюне...
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
18.07.2024 в 21:22
Брехло
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1
1

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