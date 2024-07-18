Шевченко: Я был на матче не как отец, а как президент УАФ. С Италией нужно играть на победу

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины U-19 на Евро-2024, который проходит в Северной Ирландии.

Напомним, что Андрей Николаевич посетил матч Украины с Норвегией (0:0). В составе украинской команды на замену в этом матче вышел сын президента УАФ Кристиан Шевченко.

"Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра команды.

Норвежцы – сильная и мощная команда, и ребята сегодня молодцы.

У нас есть шансы на выход из группы, нужно играть с итальянцами на победу. На таком этапе нет обычных игр. И сегодня ребята боролись до конца", - сказал Шевченко.