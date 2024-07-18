Шевченко: Я был на матче не как отец, а как президент УАФ. С Италией нужно играть на победу
Андрей Николаевич посетил матч Украина - Норвегия на юношеском Евро
instagram.com/andriyshevchenko
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины U-19 на Евро-2024, который проходит в Северной Ирландии.
Напомним, что Андрей Николаевич посетил
"Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра команды.
Норвежцы – сильная и мощная команда, и ребята сегодня молодцы.
У нас есть шансы на выход из группы, нужно играть с итальянцами на победу. На таком этапе нет обычных игр. И сегодня ребята боролись до конца", - сказал Шевченко.
Напомним, что сборная Украины после двух туров имеет два очка (две нулевые ничьи) и в последнем туре сыграет с лидером группы – Италией.
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