Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Ранее сборная Украины U-19 сыграет третий матч на Евро-2024. Соперником команда Дмитрия Михайленко будет Италия. Италия выиграла два предыдущих матча, и гарантировала себе участие в полуфинале. Украина ранее сыграла по 0:0 с командами Северной Ирландии и Норвегии, и сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

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21 июля 2024. Евро-2024, третий тур

Украина U-19 21:00 Италия U-19

Трансляция – Суспільне Спорт

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