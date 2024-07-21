Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Третья игра Украины на турнире – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча
Фото: УАФ/Автор - Дана Балашова
Ранее сборная Украины U-19 сыграет третий матч на Евро-2024. Соперником команда Дмитрия Михайленко будет Италия. Италия выиграла два предыдущих матча, и гарантировала себе участие в полуфинале. Украина ранее сыграла по 0:0 с командами Северной Ирландии и Норвегии, и сохраняет шансы на выход в следующий раунд.
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21 июля 2024. Евро-2024, третий тур
Украина U-19 21:00 Италия U-19
Трансляция – Суспільне Спорт
Трансляція матчу Україна U-19 - Італія U-19Смотреть трансляцию
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