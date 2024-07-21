Тренер сборной Украины U19 Михайленко: Нам нужно рисковать против Италии

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал матч третьего тура группового этапа Евро-2024 (U-19) против Италии.

“ — Как чувствуют себя Синчук и Огарков, которые получили травмы, смогут ли они сыграть против Италии?

— Синчук, будем скрещивать пальцы, идет на восстановление. Говорит, что хорошо себя чувствует, надеемся, что все будет хорошо. Но совсем уже решим утром, после дополнительных тестов. Николай скорее всего на эту игру готовиться не будет. Остальные игроки готовы к бою и готовы побеждать.

— Украина пока единственная команда на Евро, которая не пропустила, но не забила. На чем вы сейчас акцентируете внимание, чтобы ребятам все же удалось забить в следующем матче?

— Нельзя сравнивать наши поединки с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. Если мы были немного разочарованы, когда не забили в первой игре, то во втором матче у нас уже не было таких шансов, и мы были в очень сложном положении в первой половине поединка.

Перед игрой с Италией все понимают, что нужно только побеждать, чтобы попасть в полуфинал. Поэтому нам нужно выйти на поле с холодной головой, рисковать и сделать все, чтобы создавать моменты и в первом, и во втором тайме, иметь баланс очень осторожно сыграть в обороне, но и находить свои шансы в атаке.

— Как вы оцениваете следующего соперника – сборную Италии?

— Мы делаем упор и на индивидуальных качествах итальянцев, и на командных. Италия — одна из команд, которые стоят на этом турнире отдельно, у нее очень качественные игроки, которые могут решить эпизод за счет индивидуальных действий. Могу выделить несколько исполнителей. Это Пафунди, Камарда – молодые, но очень талантливые. Вся группа атаки в Италии очень сильна.

— Смотрите ли вы на турнирную таблицу и просчитываете ли варианты, при которых Украина может выйти в полуфинал?

— Я на это не смотрю. Там несложно все рассчитать. Здесь все понятно. Нам важно фокусироваться на собственной игре и собственных качествах и на том, как мы можем их улучшить за такое короткое время.

— Какое настроение и настрой внутри команды?

— Мне очень нравится настроение ребят сейчас, нравится, как они общаются, как они верят в себя, говорят, что у них хорошие предчувствия, что они испытывают и уверенность, и силы победить. Это очень важно, без этого даже не следует выходить на поле. Только вера, только уверенность позволит нам победить.

— Это первый большой турнир для ребят и для вас как тренера, как чувствуется Евро?

— Прежде всего, это ответственность. Ты понимаешь, что в эту минуту ты представляешь всю страну, в которой идет война, и за твоей спиной много болельщиков. Это и дополнительная мотивация. А когда все начинается, то здесь все очень интенсивно: игры, теория, кто-то заболел, у кого травма... И уже нет времени думать о чем-то другом. Только около 12 ночи звонишь родным, близким.

Очень все быстро, очень интенсивно. Это такой блиц-турнир, и важно, чтобы в первую очередь все были здоровы, все время думаешь об этом, о ребятах. Но это очень интересный опыт, потому что все живут вместе, ты всех видишь постоянно, общаешься с ребятами, с тренерами других команд, соперники видят друг друга. Это интересный формат турнира.

— Евро – это платформа для скаутов, возможность посмотреть на молодых игроков. Как считаете, кто из юношеской сборной Украины может в ближайшее время показать наибольший прогресс и заинтересовать топ-клубы?

— Так и есть. Евро – это ярмарка. Вчера мы смотрели матч Франции и Дании, и из 600 болельщиков на трибунах 50% были с блокнотами, с ноутбуками, что-то записывали. Это скауты, которые смотрят на новое поколение игроков. И это отличная возможность заявить о себе.

Что касается наших футболистов, то я бы не хотел кого-то выделять. Есть игроки, у которых очень большой потенциал и очень близкие к взрослому футболу в первую очередь по своей ментальности. Все они талантливы, конечно, но дальше их будет двигать характер и стабильная психика. Они должны ясно понимать свою цель, чего они хотят от карьеры. Я уверен, что здесь есть игроки, которые в скором времени смогут помочь и национальной сборной”, – сказал Михайленко.