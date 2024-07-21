Украина впереди. Синчук забил красивый гол в ворота Италии U19
Такое развитие событий нам подходит
Фото: Металіст
Сборная Украины U19 открыла счет в матче 3-го тура группового этапа Евро (U19) против Италии.
На 7-й минуте Геннадий Синчук красиво переправил мяч за шиворот голкиперу, пробив в одно касание после опрометчивой скидки соперника.
Следите за матчем с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото
- Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Тренер сборной Украины U19 Михайленко: Нам нужно рисковать против Италии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн