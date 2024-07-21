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Украина впереди. Синчук забил красивый гол в ворота Италии U19

Юношеские сборные Украины

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Украина впереди. Синчук забил красивый гол в ворота Италии U19

Фото: Металіст

Новина українською

Сборная Украины U19 открыла счет в матче 3-го тура группового этапа Евро (U19) против Италии.

На 7-й минуте Геннадий Синчук красиво переправил мяч за шиворот голкиперу, пробив в одно касание после опрометчивой скидки соперника.

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Украина U-19 Геннадий Синчук
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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