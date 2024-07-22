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Михайленко: На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела

Юношеские сборные Украины
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Тренер юношеской сборной U-19 прокомментировал победу в последнем туре группового этапа

Михайленко: На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела

uaf.ua

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"Сине-желтые" одолели сверстников из Италии и вышли в ½ Евро U-19. Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями после встречи.

“Я был очень спокоен в течение матча, потому что эмоций было и так очень много на поле. Ребята были очень взволнованы и при счете 2:2 эмоции преобладали над здравым смыслом. Потому я заставил себя успокоиться и следил за игрой. А что можно изменить, мы изменили в перерыве. У нас не все получалось.

Мы понимали, что итальянцам нет смысла три матча подряд проводить тем же составом. Они уже вышли в полуфинал и 25-го будут играть на натуральном поле. Мы видели, что 6-7 игроков Италии работали с утра в зале, поэтому все стало понятно. Но и уровень вышедших на матч исполнителей очень высокий".

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"К сожалению, Маткевич, Пономаренко и Ващенко пропускают следующий матч. Такие правила, и они действительно странные. Потому что у нас пропускали два игрока первый матч против Северной Ирландии, которая ни одного поединка не играла вообще, а у нас считались игры и в квалификации, и в элит-раунде. Но условия одинаковы для всех...

То, что мы выполнили задание выйти на чемпионат мира и заняли второе место в группе, конечно, для нас облегчение. Потому что если бы мы заняли третье место, нам было бы очень сложно с учётом дисквалифицированных и травмированных игроков. На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела”, – рассказал тренер.

Сегодня вечером Испания будет играть против Франции за лидерство в квартете В.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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