Михайленко: На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела
Тренер юношеской сборной U-19 прокомментировал победу в последнем туре группового этапа
uaf.ua
"Сине-желтые" одолели сверстников из Италии и вышли в ½ Евро U-19. Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями после встречи.
“Я был очень спокоен в течение матча, потому что эмоций было и так очень много на поле. Ребята были очень взволнованы и при счете 2:2 эмоции преобладали над здравым смыслом. Потому я заставил себя успокоиться и следил за игрой. А что можно изменить, мы изменили в перерыве. У нас не все получалось.
Мы понимали, что итальянцам нет смысла три матча подряд проводить тем же составом. Они уже вышли в полуфинал и 25-го будут играть на натуральном поле. Мы видели, что 6-7 игроков Италии работали с утра в зале, поэтому все стало понятно. Но и уровень вышедших на матч исполнителей очень высокий".
"К сожалению, Маткевич, Пономаренко и Ващенко пропускают следующий матч. Такие правила, и они действительно странные. Потому что у нас пропускали два игрока первый матч против Северной Ирландии, которая ни одного поединка не играла вообще, а у нас считались игры и в квалификации, и в элит-раунде. Но условия одинаковы для всех...
То, что мы выполнили задание выйти на чемпионат мира и заняли второе место в группе, конечно, для нас облегчение. Потому что если бы мы заняли третье место, нам было бы очень сложно с учётом дисквалифицированных и травмированных игроков. На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела”, – рассказал тренер.
Сегодня вечером Испания будет играть против Франции за лидерство в квартете В.
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