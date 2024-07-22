Михайленко: На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела

"Сине-желтые" одолели сверстников из Италии и вышли в ½ Евро U-19. Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями после встречи.

“Я был очень спокоен в течение матча, потому что эмоций было и так очень много на поле. Ребята были очень взволнованы и при счете 2:2 эмоции преобладали над здравым смыслом. Потому я заставил себя успокоиться и следил за игрой. А что можно изменить, мы изменили в перерыве. У нас не все получалось.

Мы понимали, что итальянцам нет смысла три матча подряд проводить тем же составом. Они уже вышли в полуфинал и 25-го будут играть на натуральном поле. Мы видели, что 6-7 игроков Италии работали с утра в зале, поэтому все стало понятно. Но и уровень вышедших на матч исполнителей очень высокий".