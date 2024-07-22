Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один

Юношеский коллектив в шестой раз играет на континентальном первенстве среди сверстников. Впервые "сине-желтые" пробились в полуфинал 20 лет назад. Тогда команда уступила Испании (2:2, 1:4 по пенальти). Алиев забивал во втором тайме, а Чигринский не реализовал один из ударов в послематчевой лотерее.

В 2009 году сборная прошла этот этап благодаря победе над Сербией, а Гармаш оформил дубль (3:1). В 2018 году Украина разгромно проиграла в ½ португальцам (0:5). Еще в двух случаях спортсменам не удалось преодолеть групповой рубеж.

Евро U19 проводят с 2002 года. К тому моменту было первенство среди коллективов U18.