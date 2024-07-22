Пономаренко: Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что мы смогли это обыграть Италию

Форвард юношеской сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал волевую победу над Италией (3:2) в мате 3-го тура групповой стадии Евро-2024 U-19, в котором нападающий забил решающий пенальти на 75-й минуте.

"Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что мы смогли это сделать. Очень счастлив за нашу страну, что мы смогли подарить нашим людям эмоции. Для нас это была важная игра. Я рад, что сумел сделать все от меня зависящее.

Почему я бил пенальти? Мы об этом договорились с ребятами, ведь я в последнее время их забиваю", – сказал Пономаренко.