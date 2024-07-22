Пономаренко: Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что мы смогли это обыграть Италию
Юношеская сборная Украины U-19 вышла в полуфинал Евро-2024
Фото: Динамо
Форвард юношеской сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал волевую победу над Италией (3:2) в мате 3-го тура групповой стадии Евро-2024 U-19, в котором нападающий забил решающий пенальти на 75-й минуте.
"Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что мы смогли это сделать. Очень счастлив за нашу страну, что мы смогли подарить нашим людям эмоции. Для нас это была важная игра. Я рад, что сумел сделать все от меня зависящее.
Почему я бил пенальти? Мы об этом договорились с ребятами, ведь я в последнее время их забиваю", – сказал Пономаренко.
Напомним, что сборная Украины заняла 2-е место в своей группе и вышла в полуфинал турнира, где, вероятно, встретится с Испанией или Францией (соперник будет известен сегодня вечером).
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