Синчук - после победы над Италией: Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух
Юношеская сборная Украины пробилась в полуфинал Евро-2024 U-19
Фото Дана Балашова - УАФ
Полузащитник юношеской сборной Украины U-19 Геннадий Синчук прокомментировал волевую победу над Италией (3:2) в мате 3-го тура групповой стадии Евро-2024, в котором он забил один из голов.
"Думал, что нахожусь в офсайде. Не верил, что забил.
Будем играть и против Франции, и против Испании. Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух", – сказал Синчук.
Напомним, что сборная Украины заняла 2-е место в своей группе и вышла в полуфинал турнира, где, вероятно, встретится с Испанией или Францией (соперник будет известен сегодня вечером).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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