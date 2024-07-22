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Синчук - после победы над Италией: Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух

Юношеские сборные Украины
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Юношеская сборная Украины пробилась в полуфинал Евро-2024 U-19

Синчук - после победы над Италией: Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух

Фото Дана Балашова - УАФ

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Полузащитник юношеской сборной Украины U-19 Геннадий Синчук прокомментировал волевую победу над Италией (3:2) в мате 3-го тура групповой стадии Евро-2024, в котором он забил один из голов.

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"Думал, что нахожусь в офсайде. Не верил, что забил.

Будем играть и против Франции, и против Испании. Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух", – сказал Синчук.

Напомним, что сборная Украины заняла 2-е место в своей группе и вышла в полуфинал турнира, где, вероятно, встретится с Испанией или Францией (соперник будет известен сегодня вечером).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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