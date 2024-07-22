Кревсун: В полуфинале Евро был бы рад сыграть с Францией, но увидим. Мы справимся со всеми
Юношеская сборная Украины U-19 вышла в полуфинал Евро-2024
Фото Дана Балашова - УАФ
Полузащитник юношеской сборной Украины U-19 Даниил Кревсун прокомментировал волевую победу над Италией (3:2) в мате 3-го тура групповой стадии Евро-2024, в котором он забил один из голов.
– Я очень рад. Мы прославляли свою страну, мы боролись за каждого воина, защищающего нашу страну. Мы благодарны за поддержку, мы это сделали для всей Украины.
– Расскажи о своем голе.
– Как-то в моменте мяч получил, вижу, ворота передо мной – то и пробил сразу.
– Какая была задача на матч? Потому что мы видели, что Италия все же вышла резервным составом, но у них и в резерве суперклассные игроки. Какие были требования от тебя лично?
– В планах была только победа, потому и играли, чтобы выиграть эту игру и попасть в полуфинал. Для меня было – играть все, как я могу, сделать все для своей команды.
– Болельщики у нас сегодня фантастические.
– Очень рад, что у нас есть такая поддержка. Очень благодарен всем болельщикам. Очень рад представлять цвета Украины.
– Кого хочешь иметь в соперниках в полуфинале?
– Да, наверное, французов был бы рад, но увидим. Мы справимся со всеми.
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