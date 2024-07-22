Сборная Украины U-19 в полуфинале Евро-2024 сыграет с Францией
Топ-соперник для наших ребят
uefa.com
Вечером 22 июля состоялись матчи 3-го тура юношеского Евро-2024 в группе B, по итогам которых стал известен соперник сборной Украины по полуфиналу турнира.
Читайте такжеКревсун: В полуфинале Евро был бы рад сыграть с Францией, но увидим. Мы справимся со всеми
Сборная Франции сыграла вничью с Испанией (2:2), заняла первое место в своей группе, и как следствие, сыграет с Украиной в полуфинале. Матч состоится 25 июля в 21:00.
Во втором полуфинале Италия сыграет с Испанией.
В матче за 5-6 место Норвегия будет противостоять Турции.
Северная Ирландия и Дания вылетели из турнира.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
22.07.2024 в 23:40
Ответить
3
0
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ
- Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Матчи юношеской, олимпийской и женской сборных Украины. Расписание футбола на 15 – 21 июля
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Шовковский: Динамо отказалось от всех официальных мероприятий в матчах с Партизаном
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1