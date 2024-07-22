Сборная Украины U-19 в полуфинале Евро-2024 сыграет с Францией

Вечером 22 июля состоялись матчи 3-го тура юношеского Евро-2024 в группе B, по итогам которых стал известен соперник сборной Украины по полуфиналу турнира.

Сборная Франции сыграла вничью с Испанией (2:2), заняла первое место в своей группе, и как следствие, сыграет с Украиной в полуфинале. Матч состоится 25 июля в 21:00.

Во втором полуфинале Италия сыграет с Испанией.

В матче за 5-6 место Норвегия будет противостоять Турции.

Северная Ирландия и Дания вылетели из турнира.