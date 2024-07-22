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Сборная Украины U-19 в полуфинале Евро-2024 сыграет с Францией

Юношеские сборные Украины
Обновлено

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Сборная Украины U-19 в полуфинале Евро-2024 сыграет с Францией

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 22 июля состоялись матчи 3-го тура юношеского Евро-2024 в группе B, по итогам которых стал известен соперник сборной Украины по полуфиналу турнира.

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Сборная Франции сыграла вничью с Испанией (2:2), заняла первое место в своей группе, и как следствие, сыграет с Украиной в полуфинале. Матч состоится 25 июля в 21:00.

Во втором полуфинале Италия сыграет с Испанией.

В матче за 5-6 место Норвегия будет противостоять Турции.

Северная Ирландия и Дания вылетели из турнира.

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Украина U-19 Франция U-19
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.07.2024 в 23:40
Повезло Іспанці грають у більш "розумовий" футбол Тому шанси значно виросли Утім все одно мі німальні чи взагалі -зерні
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.07.2024 в 23:40
Повезло Іспанці грають у більш "розумовий" футбол Тому шанси значно виросли Утім все одно мі німальні чи взагалі -зерні
Ответить
3
0

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