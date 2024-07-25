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Михайленко: Если в первом матче будет дополнительное время, то мы приедем и будем подгонять итальянцев и испанцев, чтобы заканчивали быстрее

Юношеские сборные Украины

В полуфинале Евро-2024 Украина сыграет с Францией

Михайленко: Если в первом матче будет дополнительное время, то мы приедем и будем подгонять итальянцев и испанцев, чтобы заканчивали быстрее

Фото: УАФ/Автор - Дана Балашова

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Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 с Францией.

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"Все хорошо, все готовы сыграть в полуфинале. К счастью, травмированных в команде нет. Есть уставшие, но травмированные — нет, и это хороший знак.

Что касается дисквалифицированных игроков, то это очень тяжело, что три футболиста пропускают матч, но у нас есть хорошие исполнители, которые их заменят. Все готовы брать на себя ответственность, все мотивированы и хотят играть. Со стартовым составом мы определимся уже завтра.

Франция – очень достойный соперник, очень индивидуально сильные футболисты, играющие с высокой интенсивностью. Мы должны быть готовы к высоким скоростям. Важно не проиграть единоборства один в один. В них может не быть наигранных комбинаций или паттернов, но у них очень легко проходят атаки через центр за счет индивидуального мастерства игроков. Мы должны быть постоянно готовы подстраховывать своего партнера.

Во Франции очень сильная группа атаки: нападающие, быстрые вингеры. И тренеры их меняют. Мне кажется, там нет основных игроков как таковых – они все высокого уровня. Ребята играют по 45—55 минут, один меняет другого, потому они и не устали. Очень качественные центральные полузащитники – Бенама, Атангана.

Между полуфиналами всего несколько часов. Так что если в первом будет еще дополнительное время, то мы приедем и будем подгонять итальянцев и испанцев, чтобы заканчивали быстрее. Но уверен, что с полем все будет хорошо, потому что это гибридное покрытие: на 70% искусственные волокна, на 30% трава. Поэтому он восстанавливается очень быстро, и мы будем играть на качественном газоне", — отметил Дмитрий Михайленко.

Напомним, что матч Франция – Украина состоится в четверг, 25 июля, и начнется в 21:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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