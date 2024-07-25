Вингер Украины U-19 Синчук: Франция очень сильна физически и индивидуально
Комментарий молодого украинского игрока
УАФ
Правый вингер сборной Украины U-19 и харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук поделился ожиданиями от полуфинального матча с Францией U-19 на юношеском Евро-2024.
- Долго ли праздновали после Италии?
- Да нет. Вот если бы это был финал (улыбается). А так у нас еще два поединка: полуфинал и, надеюсь, финальная игра. Поэтому праздник уже будет после получения золотых наград.
- На следующий день вы поехали смотреть матч параллельной группы. На какую игру ездили и что ценного узнали?
- Кто-то ездил на матч Турция - Дания, а кто-то - на Франция - Испания. Я посетил матч наших соперников по полуфиналу. В большей степени действия этих команд анализировали тренеры, но я увидел, что Франция очень сильна физически и индивидуально.
Это неудивительно, поскольку большинство из них уже играют за первые команды своих клубов. Мы понимаем, что эта встреча не будет простой, но и Украина попала в полуфинал не просто так. Поэтому считаю, что мы можем прыгнуть еще выше.
- Кого бы вы выделили среди соперников?
- Очень понравился футбол в исполнении их 20 номера. Не помню, как зовут (18-летний игрок "Монако" Саймон Буабре, - прим.), но он забил и играл очень хорошо.
Поединок Франция U-19 - Украина U-19 состоится сегодня, 25 июля. Начало - в 21:00 по Киеву.
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