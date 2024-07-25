Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
Франция U-19 - Украина U-19: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Колаж - УАФ
Этим летом Украина была представлена на трех чемпионатах Европы – и только на одном сумела выйти из группы. Это удалось команде U-19. Она сразу попала в полуфинал, где наткнулась на грозную сборную Франции.
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Матч за право сыграть в финале состоится в четверг, 25-го июля, в 21:00. Смотреть можно на Суспільне Спорт и YouTube.
Евро-2024 U-19. Полуфинал
Франция U-19 21:00 Украина U-19 21:00
Видеотрансляция - Суспільне спорт (YouTube и местные телеканалы Суспільного)
Трансляція матчу Франція U-19 - Україна U-19Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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