Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19

Этим летом Украина была представлена на трех чемпионатах Европы – и только на одном сумела выйти из группы. Это удалось команде U-19. Она сразу попала в полуфинал, где наткнулась на грозную сборную Франции.

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Матч за право сыграть в финале состоится в четверг, 25-го июля, в 21:00. Смотреть можно на Суспільне Спорт и YouTube.

Евро-2024 U-19. Полуфинал

Франция U-19 21:00 Украина U-19 21:00

Видеотрансляция - Суспільне спорт (YouTube и местные телеканалы Суспільного)