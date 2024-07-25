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Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19

Юношеские сборные Украины

Франция U-19 - Украина U-19: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19

Колаж - УАФ

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Этим летом Украина была представлена на трех чемпионатах Европы – и только на одном сумела выйти из группы. Это удалось команде U-19. Она сразу попала в полуфинал, где наткнулась на грозную сборную Франции.

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Матч за право сыграть в финале состоится в четверг, 25-го июля, в 21:00. Смотреть можно на Суспільне Спорт и YouTube.

Евро-2024 U-19. Полуфинал

Франция U-19 21:00 Украина U-19 21:00

Видеотрансляция - Суспільне спорт (YouTube и местные телеканалы Суспільного)

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Трансляція матчу Франція U-19 - Україна U-19
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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