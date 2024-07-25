  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Украина - Франция. Полуфинал юношеского Евро-2024. Стартовые составы команд
В тренде

Украина - Франция. Полуфинал юношеского Евро-2024. Стартовые составы команд

Юношеские сборные Украины
Обновлено

За шаг до финала

Украина - Франция. Полуфинал юношеского Евро-2024. Стартовые составы команд

Фото Дана Балашова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 сегодня проведет свой полуфинальный матч на Евро-2024. Соперником нашей команды будет Франция.

Матч начнется в 21:00, и уже известен стартовый состав нашей команды на поединок.

Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Ермачков, Гусев, Мельниченко, Гаджиев, Кревсун, Цуканов, Синчук, Богданов

Запасные: Бакус, Дрозд, Дигтярь, Обинайя, Шевченко, Тутеров

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Франция: Бюнги, Кюмбеди, Й. Гомис, Жаке, Сумаоро, Атангана, Маюлю, Бенама, Мишаль, Буабре, Нгура

Запасные: Мирбаш, Баойя, Сарр, Аики, Зидан, Т. Гомис, Амугу, Крупи

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Франция U-19 - Украина U-19. Текстовая трансляция полуфинального матча Евро-2024
yellow-arrow
Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
yellow-arrow
Вингер Украины U-19 Синчук: Франция очень сильна физически и индивидуально
Украина U-19 Франция U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости