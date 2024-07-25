Украина - Франция. Полуфинал юношеского Евро-2024. Стартовые составы команд
За шаг до финала
Фото Дана Балашова - УАФ
Юношеская сборная Украины U-19 сегодня проведет свой полуфинальный матч на Евро-2024. Соперником нашей команды будет Франция.
Матч начнется в 21:00, и уже известен стартовый состав нашей команды на поединок.
Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко, Ермачков, Гусев, Мельниченко, Гаджиев, Кревсун, Цуканов, Синчук, Богданов
Запасные: Бакус, Дрозд, Дигтярь, Обинайя, Шевченко, Тутеров
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Франция: Бюнги, Кюмбеди, Й. Гомис, Жаке, Сумаоро, Атангана, Маюлю, Бенама, Мишаль, Буабре, Нгура
Запасные: Мирбаш, Баойя, Сарр, Аики, Зидан, Т. Гомис, Амугу, Крупи
Напомним, что UA-Футбол проведет
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