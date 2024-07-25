Франция открыла счет в полуфинале юношеского Евро-2024 с Украиной
Французы таки забили
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины U-19 проводит свой полуфинальный матч на Евро-2024 против Франции.
Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после перерыва французы все-таки забили.
Пошла подача с углового от Маюлу на 61-й минуте поединка, Атангана выпрыгнул выше всех и четко кивнул головой – Крапивцов ничего сделать не смог.
Тем не менее, время отыграться у нас еще есть.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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