Всем спасибо, все довольны. Юношеское Евро-2024. Украина - Франция 0:1
Франция прогнозировано в финале, нам "не стыдно за игру"
uefa.com
Юношеская сборная Украины U-19 проиграла Франции в полуфинале Евро-2024. Проиграла ожидаемо, но не так критично, как ожидалось.
Первый тайм прошел под дождем и с преимуществом французов, однако это преимущество не было таким категорическим. Мокрое поле давало о себе знать, да и французы играли аккуратно, понимая, что они за шаг до финала.
Более того, именно Украина создала самый опасный момент первого тайма, после того, как Гусев дал в перекладину.
Ну а после перерыва французы взяли свое - после навеса с углового на 61-й минуте поединка, Атангана в стиле Криштиану Ронаду выпрыгнул выше всех и четко вколотил головой – Крапивцов ничего сделать не смог.
Время еще было, но ничего особо интересного наши у чужих ворот не создали, кроме пары шальных ударов, которые, впрочем, могли и залететь.
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0:1, и кажется, этот счет всех устроил. Франция, если хотите, на классе, без сверхусилий вышла в финал. Украина проиграла минимально, и теперь все будут говорить, что за такую игру не стыдно.
Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко (Дигтярь, 79), Ермачков (Обинайя, 79), Гусев, Мельниченко, Гаджиев, Кревсун, Цуканов (Шевченко, 62), Синчук, Богданов (Тутеров, 46)
Франция: Бюнги, Кюмбеди, Й. Гомис, Жаке, Сумаоро, Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама, Мишаль (Аики, 46), Буабре (Баойя, 79), Нгура (Крупи, 62)
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