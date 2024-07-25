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Всем спасибо, все довольны. Юношеское Евро-2024. Украина - Франция 0:1

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Франция прогнозировано в финале, нам "не стыдно за игру"

Всем спасибо, все довольны. Юношеское Евро-2024. Украина - Франция 0:1

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 проиграла Франции в полуфинале Евро-2024. Проиграла ожидаемо, но не так критично, как ожидалось.

Первый тайм прошел под дождем и с преимуществом французов, однако это преимущество не было таким категорическим. Мокрое поле давало о себе знать, да и французы играли аккуратно, понимая, что они за шаг до финала.

Более того, именно Украина создала самый опасный момент первого тайма, после того, как Гусев дал в перекладину.

Ну а после перерыва французы взяли свое - после навеса с углового на 61-й минуте поединка, Атангана в стиле Криштиану Ронаду выпрыгнул выше всех и четко вколотил головой – Крапивцов ничего сделать не смог.

Время еще было, но ничего особо интересного наши у чужих ворот не создали, кроме пары шальных ударов, которые, впрочем, могли и залететь.

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0:1, и кажется, этот счет всех устроил. Франция, если хотите, на классе, без сверхусилий вышла в финал. Украина проиграла минимально, и теперь все будут говорить, что за такую игру не стыдно.

Украина – Франция 0:1
Гол: Атангана (61)

Украина: Крапивцов, Огарков, Михавко (Дигтярь, 79), Ермачков (Обинайя, 79), Гусев, Мельниченко, Гаджиев, Кревсун, Цуканов (Шевченко, 62), Синчук, Богданов (Тутеров, 46)

Франция: Бюнги, Кюмбеди, Й. Гомис, Жаке, Сумаоро, Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама, Мишаль (Аики, 46), Буабре (Баойя, 79), Нгура (Крупи, 62)

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Комментарии
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oleg dynamo (львівська)
25.07.2024 в 23:22
в кінці гри Гусєв обрізався з три рази а тут найкращий гравець матчу...Шеви малий слабо дуже....треба щоб грали найсильніші а не за минулі заслуги їхніх батьків...а так взагальному бились,гризли .....взагальному молодці....
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Комментарии 7
oleg dynamo (львівська)
25.07.2024 в 23:22
в кінці гри Гусєв обрізався з три рази а тут найкращий гравець матчу...Шеви малий слабо дуже....треба щоб грали найсильніші а не за минулі заслуги їхніх батьків...а так взагальному бились,гризли .....взагальному молодці....
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2
Siren05 (Мариуполь)
25.07.2024 в 23:02
Очень хорошо сыграли
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Serhio79 (Kyiv)
25.07.2024 в 23:17
Склалось враження, що Франція доклала до перемоги рівно стільки зусиль, скільки було потрібно і ні грама більше. З перших секунд другого тайму французи повністю взяли м'яч під свій контроль, не даючи нашим перейти центральну лінію поля. Наші до такої гри виявилися не готовими, хоча і протрималися в такому режимі 15 хвилин. Забивши гол, французи відкотилися назад і грали просто по результату. Клас давався взнаки: жодних надскладних задач наші центр і півзахист перед Францією не поставили.Думаю, це була перемога на класі.Звісно, навпівмоменти у наших були: штанга після удару Гусєва, гаогґрний удар Тутерлва, коли кручений м'яч ледь розминувся зі штангою, та ляп французького воротаря на останній секунді, коли той впустив м'яч на свого гравця а Шевченку кількох сантиметрів (або долей секунди) не вистачило аби проштовхнути його в сітку. Але все ж, послаблений склад нашої збірної сьогодні на позитивний результат не награв :-(А французи, відчувалося, могли додати у будь-який момент
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 22:59
и эти обасрались кто следующий
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Зритель (Харьков)
25.07.2024 в 23:06
Они вообще-то в полуфинал ЕВРО вышли. Бронзовые призёры. Объективно - прыгнули выше головы.
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tekutiev (донецк,Украина)
25.07.2024 в 23:34
кто следующий?черноморец
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жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 22:56
Програли, але всім респект. Молодці. Показали зрілий якісний футбол.Крапівцов, Синчук, Гусєв - особливо сподобались.
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