Гусев и Крапивцов - лучшие игроки матча против Франции U-19 по версии SofaScore
Украинцы уступают в этом поединке - 1:0
Getty Images/Global Images Ukraine
25 июля молодежная сборная Украины U-19 сыграла против Франции в полуфинале Евро-2024.
В нашей команде лучшими игроками матча по версии Sofascore стали Алексей Гусев и Владислав Крапивцов. Они получили по 7.4.
Алексей отдал 81% точных передач, преуспел в 4 удачных обводках и сделал 56 касаний к мячу, а Владислав за 90 минут игрового времени сделал 4 сейва.
Самую низкую оценку в нашей сборной получил Рамик Гаджиев - 6.3.
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А что касается французов, то лучшим игроком в команде оказался автор гола Валентин Атангана. Sofascore поставил ему 8.3.
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