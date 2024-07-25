Гусев и Крапивцов - лучшие игроки матча против Франции U-19 по версии SofaScore

25 июля молодежная сборная Украины U-19 сыграла против Франции в полуфинале Евро-2024.

В нашей команде лучшими игроками матча по версии Sofascore стали Алексей Гусев и Владислав Крапивцов. Они получили по 7.4.

Алексей отдал 81% точных передач, преуспел в 4 удачных обводках и сделал 56 касаний к мячу, а Владислав за 90 минут игрового времени сделал 4 сейва.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Рамик Гаджиев - 6.3.

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А что касается французов, то лучшим игроком в команде оказался автор гола Валентин Атангана. Sofascore поставил ему 8.3.